Sevgili Kova, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, senin çok değer verdiğin özgürlük ihtiyacınla bağlılık sorumluluğu arasında bir gerginlik yaratıyor. İlişkin varsa, partnerinin senden bir beklentisi alanının kısıtlandığını hissettirebilir. Ay Düğümleri artık senin burcunda ilerlerken kendin olmaktan ve özgünlüğünden vazgeçmek istememen çok doğal. Ancak bunu bir kaçış bahanesine dönüştürmemelisin; kendine alan istemekle partnerinden uzaklaşmak arasındaki farkı açıkça anlatmalısın.

Bekarsan, biri sana beklenmedik şekilde hızlı yaklaşabilir ve bu durum seni anında geri çekilmeye itebilir. Herkesin duygusal temposu farklıdır ve senin de kendi ritmini korumaya hakkın var. Bugün bunu karşı tarafa açıkça söylemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…