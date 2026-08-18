Sevgili Kova, bugün kendin olmakla sevmek arasındaki dengeyi buluyorsun. Ay Düğümleri artık senin burcunda ve önümüzdeki dönemde kendi yolunu çizeceksin. İlişkin varsa, bu yolu yürürken partnerini de yanına almalısın. Sen bağımsızlığını çok seversin, ama kendi yolunu çizmek yalnız yürümek anlamına gelmiyor. Bugün ona planlarından bahsetmelisin; seni dinlemek isteyecek.

Bekarsan, kendi yolunu çizerken tanışacağın biri sana ilham verebilir. Bu kişi seni değiştirmeye çalışmayan, aksine olduğun gibi ilgi çekici bulan biri olabilir. Böyle birini bugün fark etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…