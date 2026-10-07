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Vasiyet Sözleri Gündem Olmuştu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Göksel Arsoy'a Türkan Şoray'dan "Kara Kız"lı Veda!

Vasiyet Sözleri Gündem Olmuştu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Göksel Arsoy'a Türkan Şoray'dan "Kara Kız"lı Veda!

Yeşilçam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
07.10.2026 - 09:15
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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'un 90 yaşında hayata veda etmesi, sinema dünyasını derinden sarstı. Usta oyuncunun ölüm ve vasiyet üzerine eski sözleri yeniden konuşulurken bir veda mesajı herkesi ayrı duygulandırdı. Kariyerinin en başında Arsoy'la aynı filmde oynayan Türkan Şoray, seyircinin kendisine taktığı lakabın hikâyesini anlattı.

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Göksel Arsoy, Samanyolu ile yıldızı parlayan ve Yeşilçam'a Altın Çocuk lakabıyla damga vuran jöndü.

Göksel Arsoy, Samanyolu ile yıldızı parlayan ve Yeşilçam'a Altın Çocuk lakabıyla damga vuran jöndü.

1936'da Kayseri'de doğan Göksel Arsoy, sinemaya 1957'de Kara Günlerim ile adım attı. Asıl patlamayı ise iki yıl sonra Samanyolu'yla yaptı; sarışın jön kısa sürede dönemin kadınlarının kalbini çalan yüz oldu.

Yönetmen Halit Refiğ'in taktığı 'Altın Çocuk' lakabı ömür boyu peşini bırakmadı. Belgin Doruk'la kurduğu perde aşkı, yapımcılığını da üstlendiği Şafak Bekçileri ve Türkan Şoray'dan Hülya Koçyiğit'e Yeşilçam'ın efsane kadın yıldızlarıyla paylaştığı kadrajlar, onu sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasına yazdı.

Ne yazık ki Yeşilçam'ın Altın Çocuk'u, 5 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, onu beyaz perdede izleyerek büyüyen tüm sevenlerini yasa boğdu.

Türkan Şoray, Türk sinemasının efsanelerinden Göksel Arsoy'un ardından veda paylaşımı yaptı.

Türkan Şoray, Türk sinemasının efsanelerinden Göksel Arsoy'un ardından veda paylaşımı yaptı.

Usta oyuncunun ölümünün ardından sanat dünyasından taziye mesajları peş peşe geldi. Arsoy'la kariyerinin ilk yıllarında aynı filmde rol alan Türkan Şoray da sessiz kalmadı ve Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Türkan Şoray, paylaşımında henüz kimsenin tanımadığı genç bir oyuncu olduğu yıllara döndü: 'Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum.' Asıl tüyleri diken diken eden kısım ise anının devamı. Şoray, Arsoy'la çektikleri filmde seyircinin adını bilmediği için kendisine 'kara kız, kara kız' diye seslendiğini anlattı. Tanınmasında bu filmlerin payı olduğuna inanan usta oyuncu, 'Göksel Arsoy'un yeri ayrıdır' diyerek mesajını 'Türk sineması tarihinde, her zaman yaşayacak' sözleriyle noktaladı. İkilinin yolu, 1960 yapımı Aşk Rüzgarı'nda kesişmişti.

Göksel Arsoy için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenleniyor.

Göksel Arsoy için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenleniyor.

Usta oyuncu bugün (7 Ekim) öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Program, ailesi tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

'Göksel Arsoy neden öldü?' sorusunun yanıtı da aileden geldi. Ciddi bir hastalığı olmayan Arsoy, gözlerindeki rahatsızlık yüzünden son dönemde pek hareket edemiyor ve giderek zayıflıyordu. 5 Ekim sabahı uykusunda, acı çekmeden hayata gözlerini yumdu.

Vefatın ardından eski bir röportajı da yeniden gün yüzüne çıktı. Gazeteci Bilal Özcan'ın paylaştığı o söyleşide Arsoy, 'Ölümden korkmuyorum, o yüzden vasiyetimi yazmadım' demişti. Aynı söyleşide halktan gördüğü vefayı ayrı tutup meslektaşlarına da sitem etmişti: 'Birbirimizin cenaze törenlerine bile gitmiyoruz neredeyse...'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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