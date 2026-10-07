Vasiyet Sözleri Gündem Olmuştu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Göksel Arsoy'a Türkan Şoray'dan "Kara Kız"lı Veda!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'un 90 yaşında hayata veda etmesi, sinema dünyasını derinden sarstı. Usta oyuncunun ölüm ve vasiyet üzerine eski sözleri yeniden konuşulurken bir veda mesajı herkesi ayrı duygulandırdı. Kariyerinin en başında Arsoy'la aynı filmde oynayan Türkan Şoray, seyircinin kendisine taktığı lakabın hikâyesini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göksel Arsoy, Samanyolu ile yıldızı parlayan ve Yeşilçam'a Altın Çocuk lakabıyla damga vuran jöndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkan Şoray, Türk sinemasının efsanelerinden Göksel Arsoy'un ardından veda paylaşımı yaptı.
Göksel Arsoy için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın