Vasiyet Sözleri Gündem Olmuştu: Son Yolculuğuna Uğurlanan Göksel Arsoy'a Türkan Şoray'dan "Kara Kız"lı Veda!

1936'da Kayseri'de doğan Göksel Arsoy, sinemaya 1957'de Kara Günlerim ile adım attı. Asıl patlamayı ise iki yıl sonra Samanyolu'yla yaptı; sarışın jön kısa sürede dönemin kadınlarının kalbini çalan yüz oldu.

Yönetmen Halit Refiğ'in taktığı 'Altın Çocuk' lakabı ömür boyu peşini bırakmadı. Belgin Doruk'la kurduğu perde aşkı, yapımcılığını da üstlendiği Şafak Bekçileri ve Türkan Şoray'dan Hülya Koçyiğit'e Yeşilçam'ın efsane kadın yıldızlarıyla paylaştığı kadrajlar, onu sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasına yazdı.

Ne yazık ki Yeşilçam'ın Altın Çocuk'u, 5 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, onu beyaz perdede izleyerek büyüyen tüm sevenlerini yasa boğdu.