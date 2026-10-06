90 Yaşında Hayata Veda Eden “Altın Çocuk” Göksel Arsoy’un Vasiyetle İlgili Sözleri Yeniden Gündemde!
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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una veda ediyoruz. 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy’un ardından filmleri, anıları ve eski açıklamaları yeniden hatırlandı. Gazeteci Bilal Özcan da usta oyuncunun ölüm ve vasiyet hakkındaki sözlerini paylaştı. Arsoy’un neden vasiyet yazmadığını anlattığı açıklaması dikkat çekti. Ailesinin aktardığı vefat detayları ise bu sözlere ayrı bir anlam kattı.
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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Bilal Özcan’ın paylaştığı ölüm ve vasiyet hakkındaki sözleri yeniden dikkat çekti.
3. Ailesinin aktardığına göre Göksel Arsoy, uykusunda hayata veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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