90 Yaşında Hayata Veda Eden “Altın Çocuk” Göksel Arsoy’un Vasiyetle İlgili Sözleri Yeniden Gündemde!

Türk sinemasının hafızasında ayrı bir yeri olan Göksel Arsoy’dan acı haber geldi. Usta oyuncu, 5 Ekim 2026’da 90 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini kızı Aşkım Arsoy sosyal medya hesabından duyurdu. Arsoy’un ardından sanat dünyasından pek çok isim üzüntüsünü paylaşırken, yıllar boyunca birlikte çalıştığı meslektaşları da onunla ilgili anılarını anlattı.

Arsoy, yalnızca başrol oynadığı filmlerle değil, Yeşilçam’ın bir dönemini temsil eden isimlerden biri olmasıyla da hatırlanıyor. Sinemaya 1957 yapımı Kara Günlerim ile adım atan oyuncunun geniş kitlelere ulaşmasında Samanyolu önemli bir rol oynadı. Belgin Doruk’la kamera karşısına geçtiği filmler, ikiliyi dönemin sevilen sinema çiftlerinden biri haline getirdi. Oyunculuğun yanında yapımcılık da yapan Arsoy, havacılığa duyduğu ilgiyi Şafak Bekçileri gibi yapımlara taşıdı.

Vefatının ardından paylaşılan mesajlarda da sık sık zarafeti ve meslektaşları üzerindeki etkisi öne çıktı. Türkan Şoray, sinemaya yeni başladığı yıllarda Arsoy’un çok ünlü olduğunu hatırlatarak birlikte çalışmanın kendi kariyerindeki önemini anlattı. Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun gibi isimler de usta oyuncuyu güzel anıları ve Türk sinemasına katkılarıyla andı.