article/comments
article/share
Haberler
Magazin
90 Yaşında Hayata Veda Eden “Altın Çocuk” Göksel Arsoy’un Vasiyetle İlgili Sözleri Yeniden Gündemde!

90 Yaşında Hayata Veda Eden “Altın Çocuk” Göksel Arsoy’un Vasiyetle İlgili Sözleri Yeniden Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”una veda ediyoruz. 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy’un ardından filmleri, anıları ve eski açıklamaları yeniden hatırlandı. Gazeteci Bilal Özcan da usta oyuncunun ölüm ve vasiyet hakkındaki sözlerini paylaştı. Arsoy’un neden vasiyet yazmadığını anlattığı açıklaması dikkat çekti. Ailesinin aktardığı vefat detayları ise bu sözlere ayrı bir anlam kattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının hafızasında ayrı bir yeri olan Göksel Arsoy’dan acı haber geldi. Usta oyuncu, 5 Ekim 2026’da 90 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini kızı Aşkım Arsoy sosyal medya hesabından duyurdu. Arsoy’un ardından sanat dünyasından pek çok isim üzüntüsünü paylaşırken, yıllar boyunca birlikte çalıştığı meslektaşları da onunla ilgili anılarını anlattı. 

Arsoy, yalnızca başrol oynadığı filmlerle değil, Yeşilçam’ın bir dönemini temsil eden isimlerden biri olmasıyla da hatırlanıyor. Sinemaya 1957 yapımı Kara Günlerim ile adım atan oyuncunun geniş kitlelere ulaşmasında Samanyolu önemli bir rol oynadı. Belgin Doruk’la kamera karşısına geçtiği filmler, ikiliyi dönemin sevilen sinema çiftlerinden biri haline getirdi. Oyunculuğun yanında yapımcılık da yapan Arsoy, havacılığa duyduğu ilgiyi Şafak Bekçileri gibi yapımlara taşıdı. 

Vefatının ardından paylaşılan mesajlarda da sık sık zarafeti ve meslektaşları üzerindeki etkisi öne çıktı. Türkan Şoray, sinemaya yeni başladığı yıllarda Arsoy’un çok ünlü olduğunu hatırlatarak birlikte çalışmanın kendi kariyerindeki önemini anlattı. Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun gibi isimler de usta oyuncuyu güzel anıları ve Türk sinemasına katkılarıyla andı.

Bilal Özcan’ın paylaştığı ölüm ve vasiyet hakkındaki sözleri yeniden dikkat çekti.

Bilal Özcan’ın paylaştığı ölüm ve vasiyet hakkındaki sözleri yeniden dikkat çekti.

Göksel Arsoy’un vefatının ardından gazeteci Bilal Özcan da usta oyuncuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Onunla birkaç kez sohbet etme ve bazı anılarını kendisinden dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Özcan, Arsoy’u güler yüzlü ve hayat dolu bir insan olarak hatırladığını belirtti.

Özcan’ın paylaşımında öne çıkardığı açıklama ise Arsoy’un ölüm karşısındaki düşüncesiydi. Usta oyuncunun bir röportajındaki sözlerini aktaran gazeteci, şu ifadeye yer verdi:

“Ölümden korkmuyorum, o yüzden vasiyetimi yazmadım.”

Arsoy’un vasiyet yazmama nedenini kendi sözleriyle anlattığı bu açıklama, vefat haberinin ardından yeniden hatırlandı. Burada söz konusu olan, açıklanmış bir miras paylaşımı ya da vasiyet belgesinin içeriği değil; oyuncunun o röportajda ölüm ve vasiyet hazırlama konusunda dile getirdiği düşüncesiydi.

Bilal Özcan’ın aktarımında Arsoy’un sanat hayatındaki vefaya ilişkin değerlendirmesi de bulunuyordu. Kendisine “Yeterince vefa görebildiniz mi peki sanat hayatınızda?” diye sorulduğunda oyuncu şu yanıtı vermişti:

“Halktan evet ama sanatçılar arasındaki durum tartışılır. Siz de biliyorsunuz birbirimizin cenaze törenlerine bile gitmiyoruz neredeyse...”

Seyirciden gördüğü sevgiyi ayrı tutan Arsoy, meslektaşları arasındaki dayanışmaya ilişkin sitemini de bu sözlerle dile getirmişti. Vefatının ardından yeniden paylaşılan açıklamalarında hem ölümden korkmadığını söylemesi hem de cenaze törenleri üzerinden yaptığı vefa değerlendirmesi öne çıktı.

3. Ailesinin aktardığına göre Göksel Arsoy, uykusunda hayata veda etti.

Göksel Arsoy’un vefatına ilişkin paylaşılan bir diğer ayrıntı ise son anlarıyla ilgiliydi. Ailenin açıklamasına göre usta oyuncu, son dönemde halsizlik ve güç kaybı yaşıyordu. Arsoy’un 5 Ekim sabahı uykusunda hayatını kaybettiği, uzun bir hastane süreci yaşamadan hayata veda ettiği belirtildi.

Bu bilgi, ölümden korkmadığını söylediği eski açıklamasıyla birlikte yeniden hatırlandı. 

Usta oyuncunun cenaze programı da kızı Aşkım Arsoy tarafından duyuruldu. Göksel Arsoy, 7 Ekim Çarşamba günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın