Samet Liçina’nın Kız Kardeşi Evlendi: Kerimcan Durmaz Düğünde Roman Havası Oynadı!

Bu kez gündemde bir düğün var. Sosyal medya paylaşımları ve Kerimcan Durmaz’la yakın arkadaşlığıyla tanınan Samet Liçina, kız kardeşi Elif Liçina’nın evlilik heyecanını yaşadı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı düğünden paylaşılan kareler, sosyal medyada da yerini aldı.

Elif Liçina’nın mutlu gününde, ağabeyinin sosyal medya dünyasından dostları da davetliler arasındaydı. Böylece çiftin düğünü, davetlilerin eğlenceli anlarıyla da konuşulmaya başladı.