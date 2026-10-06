Samet Liçina’nın Kız Kardeşi Evlendi: Kerimcan Durmaz Düğünde Roman Havası Oynadı!
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Samet Liçina’nın kız kardeşi Elif Liçina evlendi. Düğüne Liçina’nın yakın dostları Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci de katıldı. Kutlamadan paylaşılan görüntülerde eğlenceli anlar öne çıktı. Özellikle Kerimcan Durmaz’ın göbek attığı anlar dikkat çekti. Gelin, düğünden yansıyanlara birlikte bakalım!
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Samet Liçina’nın kız kardeşi Elif Liçina dünyaevine girdi.
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Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci aynı düğünde buluştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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