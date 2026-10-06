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Samet Liçina’nın Kız Kardeşi Evlendi: Kerimcan Durmaz Düğünde Roman Havası Oynadı!

Samet Liçina’nın Kız Kardeşi Evlendi: Kerimcan Durmaz Düğünde Roman Havası Oynadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 11:04
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Samet Liçina’nın kız kardeşi Elif Liçina evlendi. Düğüne Liçina’nın yakın dostları Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci de katıldı. Kutlamadan paylaşılan görüntülerde eğlenceli anlar öne çıktı. Özellikle Kerimcan Durmaz’ın göbek attığı anlar dikkat çekti. Gelin, düğünden yansıyanlara birlikte bakalım!

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Samet Liçina’nın kız kardeşi Elif Liçina dünyaevine girdi.

Samet Liçina’nın kız kardeşi Elif Liçina dünyaevine girdi.

Bu kez gündemde bir düğün var. Sosyal medya paylaşımları ve Kerimcan Durmaz’la yakın arkadaşlığıyla tanınan Samet Liçina, kız kardeşi Elif Liçina’nın evlilik heyecanını yaşadı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı düğünden paylaşılan kareler, sosyal medyada da yerini aldı.

Elif Liçina’nın mutlu gününde, ağabeyinin sosyal medya dünyasından dostları da davetliler arasındaydı. Böylece çiftin düğünü, davetlilerin eğlenceli anlarıyla da konuşulmaya başladı.

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci aynı düğünde buluştu.

Ancak gecenin dikkat çeken ayrıntısı yalnızca davetli listesi değildi. Kerimcan Durmaz’ın düğünde sergilediği dans da paylaşımlarda kendine yer buldu.

Sahne performansları ve danslarıyla sık sık gündeme gelen Kerimcan Durmaz, bu kez arkadaşının kız kardeşinin düğününde eğlenceye katıldı. Düğünden sosyal medyaya yansıdığı aktarılan videolarda Durmaz’ın dans ettiği anlar öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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