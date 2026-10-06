Yıllardır Ekranlardan Uzakta Olan Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Olay Can Yaman Yanıtı!

Ekranlardan uzaklaşsa da adı unutulmadı. Bir dönem televizyonun en çok konuşulan başrol oyuncularından olan Mehmet Akif Alakurt, özellikle iki karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kimileri onu Sıla’daki Boran Ağa olarak hatırlıyor, kimileri içinse hâlâ Adanalı’nın Maraz Ali’si.

Kariyerine modellikle başlayan Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. Aynı yıl Best Model of the World’de ikinci oldu. Podyumların ardından oyunculuğa yönelen Alakurt’un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2006’da izleyiciyle buluşan Sıla oldu. Boran karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Ardından 2008’de başlayan Adanalı geldi. Maraz Ali rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Alakurt, bu karakterle popülerliğini daha da artırdı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Maraz Ali’nin sahneleri sosyal medyada paylaşılmaya, karakter de oyuncunun adıyla birlikte anılmaya devam ediyor. Kariyerinde Reis, Fatih ve Emanet gibi yapımlar da bulunan Alakurt, 2015 yılında oyunculuğu bıraktı.

Ancak izleyicinin Maraz Ali’ye duyduğu sevgiyle Alakurt’un diziye bakışı aynı değildi. Oyuncu, yıllar önce yaptığı paylaşımda Adanalı için “Sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, özellikle diziyi ve karakteri sevenleri şaşırtmıştı. Ekranlara ara vermesinin ardından da Alakurt’un adı zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geldi.