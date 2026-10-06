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Yıllardır Ekranlardan Uzakta Olan Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Olay Can Yaman Yanıtı!

Yıllardır Ekranlardan Uzakta Olan Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Olay Can Yaman Yanıtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 10:40
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Sıla ve Adanalı ile hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, uzun süredir ekranlardan uzak. Son olarak oyunculuğa döneceği iddiasıyla konuşulan Alakurt, bu kez bir takipçisinin mesajıyla gündeme geldi. Can Yaman’ın da adının geçtiği mesajı paylaşan oyuncunun “Minnoş çocuklar onlar” notu öne çıktı. İşte paylaşımın detayları…

Kaynak: @blogyagmuru

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Mehmet Akif Alakurt, Sıla’nın Boran Ağa’sı ve Adanalı’nın Maraz Ali’si olarak hafızalara kazındı.

Mehmet Akif Alakurt, Sıla’nın Boran Ağa’sı ve Adanalı’nın Maraz Ali’si olarak hafızalara kazındı.

Ekranlardan uzaklaşsa da adı unutulmadı. Bir dönem televizyonun en çok konuşulan başrol oyuncularından olan Mehmet Akif Alakurt, özellikle iki karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kimileri onu Sıla’daki Boran Ağa olarak hatırlıyor, kimileri içinse hâlâ Adanalı’nın Maraz Ali’si.

Kariyerine modellikle başlayan Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. Aynı yıl Best Model of the World’de ikinci oldu. Podyumların ardından oyunculuğa yönelen Alakurt’un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2006’da izleyiciyle buluşan Sıla oldu. Boran karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Ardından 2008’de başlayan Adanalı geldi. Maraz Ali rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Alakurt, bu karakterle popülerliğini daha da artırdı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Maraz Ali’nin sahneleri sosyal medyada paylaşılmaya, karakter de oyuncunun adıyla birlikte anılmaya devam ediyor. Kariyerinde Reis, Fatih ve Emanet gibi yapımlar da bulunan Alakurt, 2015 yılında oyunculuğu bıraktı. 

Ancak izleyicinin Maraz Ali’ye duyduğu sevgiyle Alakurt’un diziye bakışı aynı değildi. Oyuncu, yıllar önce yaptığı paylaşımda Adanalı için “Sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, özellikle diziyi ve karakteri sevenleri şaşırtmıştı. Ekranlara ara vermesinin ardından da Alakurt’un adı zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geldi.

Uzun süredir setlerden uzak olan Mehmet Akif Alakurt’un ekranlara döneceği iddiası ortaya atıldı.

Uzun süredir setlerden uzak olan Mehmet Akif Alakurt’un ekranlara döneceği iddiası ortaya atıldı.

Oyunculuğu bırakmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Alakurt hakkında, geçtiğimiz eylül ayında yeni bir iddia konuşulmaya başladı. Yıllardır onu yeniden bir projede görmek isteyenlerin dikkatini çeken bu iddiaya göre oyuncu, ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Alakurt’un adı, Oktay Kaynarca’nın yeni projesi olduğu belirtilen “Hamal” ile birlikte anıldı. İddiaya göre oyuncu, dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya katılacaktı.

Kaynarca ile Alakurt’un daha önce Adanalı’da birlikte rol almış olması, bu söylentiyi eski dizinin takipçileri açısından ayrıca dikkat çekici hale getirdi. Yıllar sonra yeniden aynı projede buluşma ihtimali konuşulsa da haberin dayanağı, sosyal medyada dolaşan iddialardı.

Aynı haberde, Alakurt’tan veya proje ekibinden dönüş iddiasını doğrulayan resmi bir açıklama gelmediği de belirtildi. Dolayısıyla ortada açıklanmış bir rol, kesinleşmiş bir anlaşma ya da duyurulmuş bir sete dönüş tarihi bulunmuyor. Oyuncunun yeniden kamera karşısına geçeceği söylentisi gündeme gelmiş olsa da bu gelişme henüz doğrulanmış değil.

Alakurt’a gelen bir takipçi mesajı ve oyuncunun verdiği yanıt ise bu kez Can Yaman’ın adını gündeme taşıdı.

Alakurt’a gelen bir takipçi mesajı ve oyuncunun verdiği yanıt ise bu kez Can Yaman’ın adını gündeme taşıdı.

@blogyagmuru isimli magazin hesabının yaptığı paylaşıma göre, Mehmet Akif Alakurt’un bir takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti. Kendisine gelen mesajı paylaşan oyuncuya, “Sen en büyük hatayı piyasadan çekilerek yaptın be Alakurt. Yokluğunda Can Yaman falan izlettiler bize 😁” ifadeleriyle seslenildi.

Takipçisinin Can Yaman’ı da anarak yaptığı karşılaştırma dikkat çekerken, asıl öne çıkan Alakurt’un mesajın üzerine eklediği “Minnoş çocuklar onlar” yanıtı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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