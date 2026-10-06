Yıllardır Ekranlardan Uzakta Olan Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Olay Can Yaman Yanıtı!
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Sıla ve Adanalı ile hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, uzun süredir ekranlardan uzak. Son olarak oyunculuğa döneceği iddiasıyla konuşulan Alakurt, bu kez bir takipçisinin mesajıyla gündeme geldi. Can Yaman’ın da adının geçtiği mesajı paylaşan oyuncunun “Minnoş çocuklar onlar” notu öne çıktı. İşte paylaşımın detayları…
Kaynak: @blogyagmuru
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Mehmet Akif Alakurt, Sıla’nın Boran Ağa’sı ve Adanalı’nın Maraz Ali’si olarak hafızalara kazındı.
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Uzun süredir setlerden uzak olan Mehmet Akif Alakurt’un ekranlara döneceği iddiası ortaya atıldı.
Alakurt’a gelen bir takipçi mesajı ve oyuncunun verdiği yanıt ise bu kez Can Yaman’ın adını gündeme taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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