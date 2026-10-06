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“Demet Şener’i Senin İçin mi Bıraktı?” Edwina Sponza’dan İbrahim Kutluay’la İlgili Çarpıcı Yanıt!

“Demet Şener’i Senin İçin mi Bıraktı?” Edwina Sponza’dan İbrahim Kutluay’la İlgili Çarpıcı Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 09:13
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Edwina Sponza’nın yanıtları eski defterleri yeniden açtı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın olaylı boşanma sürecinde adı geçen Sponza, bu kez takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla dikkat çekti. Kutluay’la ilişkisinin süresini düzelten Sponza, “Senin için mi o güzel karısını bıraktı?” sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Eski eşlerin çocuklarıyla çıktığı tatilin ardından gelen bu sözler, geçmişte yaşananları yeniden hatırlattı. Gelin, başından bugüne neler yaşandığına bakalım.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evliliğini bitiren süreç, yıllarca magazin gündeminden düşmemişti.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evliliğini bitiren süreç, yıllarca magazin gündeminden düşmemişti.

Bu hikâyede sular bir türlü durulmuyor. 2005 yılında evlenen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer’le birlikte uzun süre magazin dünyasının en çok takip edilen ailelerinden biriydi. Ancak Şener’in 2016’da aldatıldığını ileri sürerek boşanma davası açmasıyla, evliliklerinin perde arkasına ilişkin iddialar gündeme taşındı. Sürecin merkezindeki isim ise Kutluay’la ilişki yaşadığı öne sürülen Edwina Sponza’ydı.

O dönem konuşulanlar yalnızca bir ilişki iddiasından ibaret değildi. Şener’in Sponza’ya açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davasında dinlenen tanıkların anlattıkları da büyük ses getirmişti. Şener’in spor eğitmeni Eftan Metin, birlikte evde antrenman yaptıkları sırada Sponza’nın şoförünün bir zarf getirdiğini; zarftan siyah iç çamaşırları ve Kutluay’a ilişkin bir not çıktığını ileri sürmüştü. Aynı tanık, daha sonra Şener’in tabletine mahrem fotoğraflar gönderildiğini de iddia etmişti.

Şener’in ağabeyi Enis Şener ise mahkemede, Sponza’nın kendisini arayarak Kutluay’la ilişkisi olduğunu söylediğini ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini anlatmıştı. Ayrıca kendisine, Demet Şener’e iletilmek üzere hediyeler ve bir mektup verildiğini öne sürmüştü. Sponza’nın tanıkları ise ilişki hakkında bilgilerinin olmadığını söylemişti. Böylece tarafların özel hayatına ilişkin iddialar, duruşmalarda verilen ifadelerle daha da konuşulur hale gelmişti.

Çekişmeli davada Ocak 2018’de boşanma kararı verilmiş, ancak kararın istinafa taşınmasıyla süreç uzamıştı. Şener ve Kutluay, Mart 2019’da anlaşmalı olarak boşandı. Çocukların velayeti Şener’de kalırken tarafların sunduğu protokol mahkeme tarafından onaylandı. Şener’in Sponza’ya açtığı ayrı tazminat davası ise reddedilmişti.

Yıllar süren kırgınlığın ardından Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yan yana gelmesi dikkat çekmişti.

Yıllar süren kırgınlığın ardından Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yan yana gelmesi dikkat çekmişti.

Boşanma sürecinin ardından Kutluay ve Sponza’nın ilişkisi, ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelmeye devam etti. Bu yaz ise gözler yeniden Kutluay ile eski eşi Demet Şener’e çevrildi. Geçmişte yaşadıkları nedeniyle uzun süre aralarında mesafe bulunan eski eşler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeye başladı.

Şener ve Kutluay’ın çocukları İrem ve Ömer’le Yunanistan’ın Paros Adası’na gitmesi, yıllardır bu hikâyeyi takip edenler için dikkat çekici bir gelişmeydi. Aynı masada yemek yiyen eski eşlerin aile tatilinden fotoğrafları da paylaşıldı. Yemekte Şener, Kutluay ve çocuklarının fotoğrafını çekerken; Kutluay da eski eşiyle çocuklarını fotoğrafladı.

Elbette bu görüntüler, “Yeniden bir araya mı geliyorlar?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak Demet Şener, ilişkilerindeki değişimi çocukları üzerinden açıklamıştı. “Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım”diyen Şener, Kutluay’ın iletişimlerini düzeltmek için adım attığını ve kendisinin de bunu kabul ettiğini anlatmıştı.

Eski eşiyle yeniden aşk yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda ise “Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz” yanıtını vermişti. Yani aile fotoğrafları, Şener’in açıklamasına göre çocukları için kurdukları daha iyi iletişimin bir yansımasıydı. Yıllarca tartışmalarla anılan eski eşlerin bu kez aynı tatilde buluşması, hikâyenin en çok konuşulan son gelişmelerinden biri olmuştu.

Şimdi ise Edwina Sponza’nın takipçilerine verdiği yanıtlar, geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

Tam eski eşlerin aile tatili konuşulmuşken, bu kez Edwina Sponza’nın sosyal medyadaki yorumları dikkat çekti.  @yorum.ifsa kaynaklı paylaşıma göre Sponza, İbrahim Kutluay’la ilişkisine yönelik yorumları yanıtsız bırakmadı. Üstelik verdiği kısa cevaplar, yıllardır konuşulan ilişkinin geçmişine dair yeni bir tartışmanın kapısını açtı.

Bir kullanıcı, “Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?” yorumunu yaptı. Sponza ise bu yoruma “13 yıl, 4 değil. Sevgiler”karşılığını vererek ilişkinin süresini düzeltti. Kutluay’la birlikteliğinin dört yıl sürdüğü düşüncesine itiraz eden Sponza’nın, süreyi 13 yıl olarak ifade etmesi dikkat çekti.

Ancak konuşulan tek yanıt bu değildi. Başka bir takipçi, Demet Şener’i kastederek “Senin için mi o güzel karısını bıraktı?” diye sordu. Sponza’nın bu soruya verdiği yanıt ise tek kelimeydi: “Evet.”

Sponza’ya atfedilen bu iki cevap, geçmişteki ihanet iddialarını ve olaylı boşanma sürecini yeniden hatırlattı. Bir yanda Şener ve Kutluay’ın çocuklarıyla birlikte verdiği aile görüntüleri, diğer yanda Sponza’nın ilişkinin geçmişine dair sözleri… Yıllar önce başlayan hikâye, bu kez sosyal medya yorumlarıyla yeniden gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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