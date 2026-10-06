“Demet Şener’i Senin İçin mi Bıraktı?” Edwina Sponza’dan İbrahim Kutluay’la İlgili Çarpıcı Yanıt!

Bu hikâyede sular bir türlü durulmuyor. 2005 yılında evlenen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer’le birlikte uzun süre magazin dünyasının en çok takip edilen ailelerinden biriydi. Ancak Şener’in 2016’da aldatıldığını ileri sürerek boşanma davası açmasıyla, evliliklerinin perde arkasına ilişkin iddialar gündeme taşındı. Sürecin merkezindeki isim ise Kutluay’la ilişki yaşadığı öne sürülen Edwina Sponza’ydı.

O dönem konuşulanlar yalnızca bir ilişki iddiasından ibaret değildi. Şener’in Sponza’ya açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davasında dinlenen tanıkların anlattıkları da büyük ses getirmişti. Şener’in spor eğitmeni Eftan Metin, birlikte evde antrenman yaptıkları sırada Sponza’nın şoförünün bir zarf getirdiğini; zarftan siyah iç çamaşırları ve Kutluay’a ilişkin bir not çıktığını ileri sürmüştü. Aynı tanık, daha sonra Şener’in tabletine mahrem fotoğraflar gönderildiğini de iddia etmişti.

Şener’in ağabeyi Enis Şener ise mahkemede, Sponza’nın kendisini arayarak Kutluay’la ilişkisi olduğunu söylediğini ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini anlatmıştı. Ayrıca kendisine, Demet Şener’e iletilmek üzere hediyeler ve bir mektup verildiğini öne sürmüştü. Sponza’nın tanıkları ise ilişki hakkında bilgilerinin olmadığını söylemişti. Böylece tarafların özel hayatına ilişkin iddialar, duruşmalarda verilen ifadelerle daha da konuşulur hale gelmişti.

Çekişmeli davada Ocak 2018’de boşanma kararı verilmiş, ancak kararın istinafa taşınmasıyla süreç uzamıştı. Şener ve Kutluay, Mart 2019’da anlaşmalı olarak boşandı. Çocukların velayeti Şener’de kalırken tarafların sunduğu protokol mahkeme tarafından onaylandı. Şener’in Sponza’ya açtığı ayrı tazminat davası ise reddedilmişti.