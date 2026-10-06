“Demet Şener’i Senin İçin mi Bıraktı?” Edwina Sponza’dan İbrahim Kutluay’la İlgili Çarpıcı Yanıt!
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Edwina Sponza’nın yanıtları eski defterleri yeniden açtı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın olaylı boşanma sürecinde adı geçen Sponza, bu kez takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla dikkat çekti. Kutluay’la ilişkisinin süresini düzelten Sponza, “Senin için mi o güzel karısını bıraktı?” sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Eski eşlerin çocuklarıyla çıktığı tatilin ardından gelen bu sözler, geçmişte yaşananları yeniden hatırlattı. Gelin, başından bugüne neler yaşandığına bakalım.
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evliliğini bitiren süreç, yıllarca magazin gündeminden düşmemişti.
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Yıllar süren kırgınlığın ardından Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yan yana gelmesi dikkat çekmişti.
Şimdi ise Edwina Sponza’nın takipçilerine verdiği yanıtlar, geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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