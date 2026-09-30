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Kova Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer alanında bu ay gözden geçirme zamanı. Venüs Akrep burcunda, tam kariyer alanında geri gidiyor; ay sonunda Merkür de aynı alanda geri hareketine başlayacak. Eski bir proje, eski bir işveren ya da daha önce reddettiğin bir teklif yeniden gündeme gelebilir. Ayın ortasında Plüton burcunda yeniden ileri hareket etmeye başlıyor. Bu, aylardır içten içe değişen hedeflerini artık somut adımlara dönüştürmeni sağlıyor. Terazi'deki Yeniay ise eğitim, yurt dışı ve yayıncılıkla ilgili yeni kapılar aralıyor.

Maddi olarak eğitim ve seyahat giderleri ayın başında gözünde büyüyebilir; Satürn ile Güneş'in karşı karşıya geldiği ilk hafta bu tür masrafları ağır hissettirebilir. İş hayatındaki Venüs retrosu yüzünden bir ödemen gecikebilir; nakit akışını buna göre planla. Ay sonundaki Boğa Dolunayı ev ve aileyle ilgili bir masrafı ya da kira ve tapu gibi konularda bir sonucu getirebilir.

Peki ya aşk? Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter ilişki alanında birlikte ilerliyor; bu ay aşk hayatında hareket kaçınılmaz. Partnerin varsa ilişkiniz büyümek istiyor. Birlikte taşınma, nişan ya da ortak bir plan gündeme gelebilir. Ancak Mars tartışmaları da kolaylaştırıyor; özellikle ayın ilk günlerinde Mars Plüton'la karşı karşıya geldiğinde kıskançlığa kapılmamaya çalış. Bekar Kovalar için bu ay iddialı, kendinden emin biriyle tanışma ihtimali yüksek. Seni etkilemek için çaba harcayan birini fark edeceksin.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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