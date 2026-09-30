Maddi açıdan ay biraz temkinli başlıyor. İlk haftada Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı, bir kurs ücretini, vize masrafını ya da bir yolculuğun faturasını gözünde büyütebilir. Kariyer alanında geri giden Venüs yüzünden bir ödemenin gecikmesi ya da bir faturanın onay sürecinin uzaması mümkün; ay sonunda Merkür de aynı alanda geriye dönünce eski bir işverenden alacağın konusu yeniden açılabilir. Nakit akışını bu gecikmeleri hesaba katarak planla. Burcundaki Plüton ayın ortasında ileri hareketine başladığında aylardır düşündüğün finansal değişiklikler için ilk adımı atabilirsin. İlişki alanındaki Mars ve Jüpiter partnerinin ya da bir iş ortağının katkısıyla gelen bir kazanca işaret ediyor. Kira, tapu ya da ev masraflarıyla ilgili bir konu ise ay sonunda ev alanında doğacak Dolunayla sonuçlanabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…