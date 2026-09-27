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Kova Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün Güneş’le uyumu zihnini hızlandırırken bu hafta özellikle iletişim alanında seni destekliyor. Bir teklif hazırlamak, önemli bir e-posta yazmak, sunum yapmak ya da birini fikrine ikna etmek gerekiyorsa anlatım biçimin fark yaratabilir. Teknik ayrıntılar arasında kaybolmak yerine karşındaki kişinin bilmesi gereken üç ana noktayı öne çıkar. Böylece fikrin çok daha kolay anlaşılacak.

Maddi konularda evde tamir edilmesi gereken bir şey çıkabilir. Hemen yenisini almak yerine önce onarım maliyetini öğren; küçük bir parça değişimiyle çözülebilecek bir sorun için bütçeni gereksiz yere büyütme.

Aşk hayatında ilişkin varsa birbirinize ait özel alan meselesi bu hafta gündeme gelebilir. Sürekli birlikte olmak yakınlığın tek ölçüsü değil; ikinizin de kendi programına zaman ayırması ilişkiyi zayıflatmaz. Bekarsan sosyal medya ya da bir uygulama üzerinden tanışacağın biriyle yazışma başlayabilir. Ancak mesajlardaki uyumu gerçek hayattaki uyumla karıştırmadan önce yüz yüze tanışmak isteyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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