Sevgili Kova, Uranüs’ün Güneş’le uyumu zihnini hızlandırırken bu hafta özellikle iletişim alanında seni destekliyor. Bir teklif hazırlamak, önemli bir e-posta yazmak, sunum yapmak ya da birini fikrine ikna etmek gerekiyorsa anlatım biçimin fark yaratabilir. Teknik ayrıntılar arasında kaybolmak yerine karşındaki kişinin bilmesi gereken üç ana noktayı öne çıkar. Böylece fikrin çok daha kolay anlaşılacak.

Maddi konularda evde tamir edilmesi gereken bir şey çıkabilir. Hemen yenisini almak yerine önce onarım maliyetini öğren; küçük bir parça değişimiyle çözülebilecek bir sorun için bütçeni gereksiz yere büyütme.

Aşk hayatında ilişkin varsa birbirinize ait özel alan meselesi bu hafta gündeme gelebilir. Sürekli birlikte olmak yakınlığın tek ölçüsü değil; ikinizin de kendi programına zaman ayırması ilişkiyi zayıflatmaz. Bekarsan sosyal medya ya da bir uygulama üzerinden tanışacağın biriyle yazışma başlayabilir. Ancak mesajlardaki uyumu gerçek hayattaki uyumla karıştırmadan önce yüz yüze tanışmak isteyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…