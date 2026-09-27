Sevgili Kova, evde bozulan bir eşya bu hafta seni “tamir mi, yenisi mi?” hesabına götürebilir. Küçük bir arıza için doğrudan yeni ürün sipariş etmek yerine önce servis veya parça ücretini öğren. Fakat tamir bedeli yeni ürünün fiyatına fazlasıyla yaklaşıyorsa sırf eskisini kurtarmak için de para harcama; iki rakamı yan yana koyup karar ver. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…