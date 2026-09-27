Sevgili Kova, bu hafta ilişkinde kişisel alan meselesi gündeme gelebilir. Partnerini sevmen her boş vaktinizi birlikte geçirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendi arkadaşlarınla, hobilerinle ya da tek başına geçirdiğin zaman sana iyi geliyorsa bunu suçluluk duymadan söyle; aynı özgürlüğü ona da tanıdığında mesele büyümeyecektir.

Bekarsan sosyal medya, bir uygulama ya da mesajlaşma üzerinden biriyle iletişim kurabilirsin. Yazışırken saatlerce konuşmanız umut verici olsa da kafanda hemen kusursuz bir karakter yaratma. Senin için asıl test yüz yüze geldiğinizde de aynı rahatlığı yakalayıp yakalayamadığınız olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…