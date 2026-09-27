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Kova Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta ilişkinde kişisel alan meselesi gündeme gelebilir. Partnerini sevmen her boş vaktinizi birlikte geçirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendi arkadaşlarınla, hobilerinle ya da tek başına geçirdiğin zaman sana iyi geliyorsa bunu suçluluk duymadan söyle; aynı özgürlüğü ona da tanıdığında mesele büyümeyecektir.

Bekarsan sosyal medya, bir uygulama ya da mesajlaşma üzerinden biriyle iletişim kurabilirsin. Yazışırken saatlerce konuşmanız umut verici olsa da kafanda hemen kusursuz bir karakter yaratma. Senin için asıl test yüz yüze geldiğinizde de aynı rahatlığı yakalayıp yakalayamadığınız olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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