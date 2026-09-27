Sevgili Akrep, bu hafta sıcak içecek ve yemeklerde biraz sabırsız davranabilirsin. Kahveyi ya da yemeği çok sıcak tüketmek ağzında ve dilinde tahrişe neden olabilir; birkaç dakika beklemek burada gerçekten işe yarıyor. Ağzında oluşan bir yara iyileşmeden aynı bölgeyi yeniden tahriş etmemeye çalış. Uzun süre geçmeyen ağız yaralarını ise kontrol ettir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…