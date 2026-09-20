Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 21 Eylül - 27 Eylül haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 21 Eylül - 27 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek?

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları