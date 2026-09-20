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Akrep Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta bir ortaklıkta payını yeniden gözden geçirmen gerekebilir; Terazi mevsiminin dengeleyici havası bu sorgulamayı tetikliyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle oluşan gerilim, bir güç mücadelesine dönüşmeden çözülürse işine yarayacak.

Maddi olarak bu hafta ortak bir kaynakla ilgili sabırlı davranman ödüllendiriliyor; Terazi mevsiminin getirdiği yavaşlama bu sabrı değerli kılıyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir gizli tuttuğun bir finansal konuyu gün yüzüne çıkarabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte partnerinden beklediği açıklığı artık kendisinin de göstermesi gerektiğini fark edebilir. Bekar Akrepler ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, ilgisini çeken birine yaklaşma konusunda daha atılgan davranabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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