Sevgili Akrep, kapalı kapılar ardında ilerleyen bir fırsat bugün sana doğru geliyor; bunun perde arkasında Jüpiter'in Uranüs'e yaptığı beşlik açı var. Bugünün stratejik, sabırlı havasında bu fırsatı sessizce değerlendirip doğru zamanda harekete geçebilirsin.

Sessizce araştırdığın bir gelir kapısı bugün karşına çıkabilir; sabırla incelemen, bu fırsatın gerçek değerini görmeni sağlayacak.

Derinlemesine düşününce partnerinden gelen bir teklifin ilişkinize yeni bir boyut katabileceğini görebilirsin bugün; ilk tepkin temkinli olsa da vazgeçme. Yüzeyin altında sakladığı derinliği sezgilerinle hemen fark edeceğin biri, bekar Akrepler için bugün karşına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…