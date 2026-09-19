Sevgili Akrep, partnerinden bugün beklenmedik bir teklif gelebilir; ilk tepkin temkinli olsa da, derinlemesine düşününce bu teklifin ilişkinize yeni bir boyut katabileceğini görebilirsin. Vazgeçmeden biraz zaman tanı kendine.

Yüzeyin altında sakladığı derinliği sezgileriyle hemen fark edebileceği biriyle bugün karşılaşmak bekar Akrepler için mümkün; bu keskin sezgi seni doğru kişiye yönlendirecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…