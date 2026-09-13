Sevgili Akrep, bugün Ay kendi burcuna geçip öğleden sonra Venüs'le kavuşuyor; bu, seni yılın en enerjik ve kendinden emin günlerinden birine taşıyor.

İlişkin varsa, bugün başlattığın küçük bir yakınlaşma partnerini de aynı hızda sana çekecek. Geri adım atmadan ilerlersen, bu yakınlaşma beklediğinden hızlı karşılık bulur.

Bekarsan, bugün girdiğin ortamlarda kendini her zamankinden görünür hissedebilirsin. Bu farkındalıkla ne yapacağına karar vermek sana kalıyor, ama bugün geri planda kalmak zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…