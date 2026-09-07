Sevgili Akrep, Venüs-Plüton karesinin yaklaşan etkisi ilişkinde sahiplenme ve kontrol konularını daha görünür hâle getirebilir. Partnerinin planlarını ayrıntısıyla bilmek istemen mümkün ancak merakını sorguya dönüştürürsen basit bir konuşma gereksiz bir gerilime dönüşebilir.

Bekarsan yöneticin Plüton’un Venüs üzerindeki etkisi güçlü bir çekimi beraberinde getirebilir. Kolay çözemediğin ve duygularını hemen göstermeyen biri fazlasıyla merakını uyandırabilir; Merkür-Plüton uyumu sayesinde yalnızca gizemine kapılmak yerine doğru sorularla onu gerçekten tanımaya çalışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…