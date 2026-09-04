Sevgili Akrep, Ay İkizler’deyken ilişkide daha özel tuttuğun meseleler ve ikinizin arasında konuşulması gereken konular öne çıkabilir. Akşam Yengeç’e geçtiğinde ise bulunduğunuz ortamdan çıkmak, farklı bir şey yapmak ya da yeni bir plan kurmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz bir yeri görmek için sonunda tarih belirleyebilirsiniz. Planı sürekli sonraya atmak yerine ikinize de uyan bir gün seçin. Rutinin dışına çıkmak ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, yeni girdiğin bir ortamda ya da katıldığın bir etkinlikte biriyle konuşmaya başlayabilirsin. Her konuda aynı şeyi düşünmemeniz sorun değil; hatta bu sayede sohbet daha uzun sürebilir. Karşındaki seni gerçekten dinliyorsa sırf bazı konularda ayrı düşünüyorsunuz diye hemen uzaklaşma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…