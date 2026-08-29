Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve aşk sıradan anların içine yerleşiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir özen bugün büyük bir jestten daha çok dokunuyor. Bir işini üstlenmek, sevdiği bir şeyi hatırlamak ya da yoğun bir gününde yanında olmak yeterli.

Bekarsan, aşk konusunda biraz daha seçici davranabilirsin. Dün çevrenden gelen bir ilgi dikkatini çektiyse bugün asıl mesele o kişinin sana nasıl yaklaştığını görmek; yalnızca merak uyandırması değil, iletişimde ne kadar emek verdiği de önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…