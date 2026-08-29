Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve dağınık giden işlerin toparlanmaya başlıyor. Tutulmanın ardından bugün pratik olana dönmek sana iyi geliyor. İş hayatında biriken işleri bitirmek için güzel bir tempo yakalıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de disiplinli çalışmanı ödüllendiriyor.

Maddi konularda gündelik giderlerini bugün gözden geçirmelisin. Küçük bir düzenleme fark yaratacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir özen bugün büyük bir jestten daha çok dokunuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, gündelik hayatının içinde biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…