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Akrep Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve dağınık giden işlerin toparlanmaya başlıyor. Tutulmanın ardından bugün pratik olana dönmek sana iyi geliyor. İş hayatında biriken işleri bitirmek için güzel bir tempo yakalıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de disiplinli çalışmanı ödüllendiriyor.

Maddi konularda gündelik giderlerini bugün gözden geçirmelisin. Küçük bir düzenleme fark yaratacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir özen bugün büyük bir jestten daha çok dokunuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, gündelik hayatının içinde biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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