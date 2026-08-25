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Akrep Burcu right-white
26 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 26 Ağustos Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, güne sosyal çevrenle iç içe başlayabilirsin; bir arkadaşın ya da dahil olduğun grup bugün önemli bir yer tutabilir. İş hayatında bir bağlantı üzerinden ilerleme kaydetmen mümkün. Akşam Güneş ile yöneticin Plüton arasındaki açı ise ev ve aileyle ilgili daha hassas bir meseleyi gündeme getirebilir. Konu sana kişisel olarak dokunsa bile hemen savunmaya geçmek yerine önce anlatılanı dinlemek işini kolaylaştıracaktır.

Maddi konularda ortak bir plan ya da bütçe konuşulabilir. Daha sonra evle ilgili bir masraf veya sorumluluk ortaya çıkabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, geçmişte çözüldüğünü düşündüğünüz aile veya ev düzeniyle ilgili bir mesele yeniden önünüze gelebilir. Eski tartışmayı tekrar etmek yerine bugün neyin değişmesi gerektiğine bakın. Bekarsan, sosyal çevrenden birinin sana karşı tavrındaki değişiklik dikkatini çekebilir; daha fazla sohbet etmesi ya da özellikle senin yanında kalmaya çalışması gözünden kaçmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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