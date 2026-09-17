Sevgili Akrep, güven konusunda partnerinizle bugün ciddi, belki de acı verici bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir kıskançlık ya da güvensizlik anısını da yeniden gündeme getirebilir. Bu yüzleşme ilişkinizi ya güçlendirecek ya da gerçek bir sorunu su yüzüne çıkaracak.

Tek başına olan Akrepler bugün sezgileriyle, tanıştığı kişinin ciddiyetinin ardındaki gerçek niyeti çok net okuyabilir; bu keskin sezgi size zaman kaybettirecek biriyle vakit geçirmenizi engelleyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…