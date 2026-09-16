Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık konuşmaya itiyor. İlişkisi olan Akrepler, partnerinin alışılmadık derecede dolaysız bir sorusuyla karşılaşabilir; savunmaya geçmek yerine dürüst bir cevap vermeniz güveninizi pekiştirecek.

Bekar Akrepler için bugün lafı hiç dolandırmayan, doğrudan niyetini belli eden biriyle karşılaşmak hem şaşırtıcı hem çekici gelebilir; bu alışılmadık açıklık karşısında siz de gardınızı biraz indirmeyi deneyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…