Sevgili Akrep, bugün ilişkinde derin bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilirsin; yüzeysel kalan bir mesele varsa şimdi konuşmak rahatlatıcı olur. Kıskançlık ya da kontrol hissi bugün biraz fazla öne çıkabilir, buna dikkat et. Güven duygusunu yeniden hissettiren küçük bir hareket ilişkinizi güçlendirir.

Bekarsan, gizemli bulduğun biri seni fazlasıyla merak ettiriyor olabilir; ama her şeyi hemen çözmeye çalışmak yerine sürecin doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…