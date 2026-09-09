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Akrep Burcu right-white
10 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

10 Eylül Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçiyor ve aşk hayatında yakınlık isteğini artırıyor. İlişkin varsa karşındakiyle arandaki bağı güçlendirmek, bazı duygularını daha açık göstermek isteyebilirsin. Sen hislerini yoğun yaşayabilirsin ama karşındaki kişinin aynı şeyi farklı bir şekilde göstermesi mümkün. Sevginin tek bir ifade biçimi olmadığını bugün aklında tut.

Bekarsan birinin senden hoşlandığını anlaman zor olmayabilir. Venüs burcundayken ilgi görmek hoşuna gidebilir ama asıl mesele senin ne hissettiğin. Karşındaki seni beğeniyor diye bir hikayeye başlamak zorunda değilsin; sen de onu tanımayı merak ediyorsan bir adım at. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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