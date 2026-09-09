Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçiyor ve aşk hayatında yakınlık isteğini artırıyor. İlişkin varsa karşındakiyle arandaki bağı güçlendirmek, bazı duygularını daha açık göstermek isteyebilirsin. Sen hislerini yoğun yaşayabilirsin ama karşındaki kişinin aynı şeyi farklı bir şekilde göstermesi mümkün. Sevginin tek bir ifade biçimi olmadığını bugün aklında tut.

Bekarsan birinin senden hoşlandığını anlaman zor olmayabilir. Venüs burcundayken ilgi görmek hoşuna gidebilir ama asıl mesele senin ne hissettiğin. Karşındaki seni beğeniyor diye bir hikayeye başlamak zorunda değilsin; sen de onu tanımayı merak ediyorsan bir adım at. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…