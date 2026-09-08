Sevgili Akrep, ilişkide yüzeysel bir yakınlıktan çok gerçek bir bağ arıyorsun. Bugün ortak arkadaşlarla yapılacak bir plan partnerinle aranızdaki havayı değiştirebilir ve birlikte daha keyifli zaman geçirmenizi sağlayabilir.

Bekarsan arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki enerjinin değiştiğini fark edebilirsin. Küçük işaretleri kolay yakalıyorsun ama Venüs-Plüton etkisi çekimi büyütebilir; sezgilerin kadar karşı tarafın attığı adımlara da bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…