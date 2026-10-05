Evlerini Dev Bir Seranın İçine Kurdular: Kışın Ortasında Meyve Yetiştiriyorlar

En büyük iki tutkusu mimarlık ve bahçecilik olan Klev, seranın içinde üzüm, kayısı, nektarin ve şeftali yetiştiriyor. Dışarıda pek iyi gelişmeyen maydanoz, adaçayı ve melisa gibi otları da bu bitkilerin arasına ekiyor.

Klev, serada tohumdan küçük fideler de yetiştiriyor ve bunları ilkbaharda ya da yaz başında açık bahçeye aktarabiliyor.