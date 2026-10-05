Evlerini Dev Bir Seranın İçine Kurdular: Kışın Ortasında Meyve Yetiştiriyorlar
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Norveçli mimar Margit Klev, eşi Arnstein Norheim ve iki çocuğuyla birlikte, Drammen'in batısındaki aile çiftliğinde dev bir seranın içine kurdukları evde yaşıyor. Aile, sert Norveç kışında bile kendini doğanın içinde hissedebilmek için evini bu cam kabuğun altına yerleştirdi.
Gelin birlikte bakalım.
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Cam örtünün altında, Norveç kışına normalde dayanamayacak bitkiler yetişiyor.
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Evdeki her odada seraya değil, doğrudan dış havaya açılan bir pencere var.
Geceleri cam tavanın ardından yıldızlar görülebiliyor.
Aile, enerjisini ve suyunu büyük ölçüde kendi çiftliğinden sağlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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