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Evlerini Dev Bir Seranın İçine Kurdular: Kışın Ortasında Meyve Yetiştiriyorlar

Evlerini Dev Bir Seranın İçine Kurdular: Kışın Ortasında Meyve Yetiştiriyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:46
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Norveçli mimar Margit Klev, eşi Arnstein Norheim ve iki çocuğuyla birlikte, Drammen'in batısındaki aile çiftliğinde dev bir seranın içine kurdukları evde yaşıyor. Aile, sert Norveç kışında bile kendini doğanın içinde hissedebilmek için evini bu cam kabuğun altına yerleştirdi.

Gelin birlikte bakalım.

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Cam örtünün altında, Norveç kışına normalde dayanamayacak bitkiler yetişiyor.

Cam örtünün altında, Norveç kışına normalde dayanamayacak bitkiler yetişiyor.

En büyük iki tutkusu mimarlık ve bahçecilik olan Klev, seranın içinde üzüm, kayısı, nektarin ve şeftali yetiştiriyor. Dışarıda pek iyi gelişmeyen maydanoz, adaçayı ve melisa gibi otları da bu bitkilerin arasına ekiyor.

Klev, serada tohumdan küçük fideler de yetiştiriyor ve bunları ilkbaharda ya da yaz başında açık bahçeye aktarabiliyor.

Evdeki her odada seraya değil, doğrudan dış havaya açılan bir pencere var.

Evdeki her odada seraya değil, doğrudan dış havaya açılan bir pencere var.

Klev, bunu sağlamak için yatak odalarını ve önemli alanları evin kuzey ve doğu tarafına yerleştirdi. Bu yerleşim, odaların yazın serin kalmasına da yardımcı oluyor. Sıcak aylarda ise seranın çatısındaki havalandırma açıklıkları içeriyi doğal yoldan serinletiyor.

Ailenin en çok vakit geçirdiği yer, yemek alanı ve küçük bir oturma köşesiyle birlikte zemin kattaki mutfak. Kütüphane, çalışma odaları ve iki yatak odası da bu katta yer alıyor. Üst katta ise ana oturma odası ile iki yatak odası bulunuyor; evin düz çatısı da teras olarak kullanılıyor.

Geceleri cam tavanın ardından yıldızlar görülebiliyor.

Geceleri cam tavanın ardından yıldızlar görülebiliyor.

Çiftlikte sokak lambası ya da başka bir dış aydınlatma bulunmuyor. Klev, bu yüzden geceleri her yerin tamamen karardığını ve gökyüzünü cam tavandan izleyebildiklerini anlatıyor.

Aile, enerjisini ve suyunu büyük ölçüde kendi çiftliğinden sağlıyor.

Aile, enerjisini ve suyunu büyük ölçüde kendi çiftliğinden sağlıyor.

Çiftliğin kendi su kaynağı ve güneş panelleri var. Bunlara en son, Klev'in babasının kurduğu küçük bir hidroelektrik santrali eklendi. Evleri ısıtan ve sıcak su sağlayan sistem ise çevredeki ormanlardan gelen odunla çalışıyor. Bu ormanlar da Klev'in kız kardeşine ait.

Çiftlik, şebekeden tamamen bağımsız sayılmasa da bu noktaya çok yakın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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