Bir İçerik Üreticisi, Norveç'teki Evlerde Perde Kullanılmamasının Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
01.03.2026 - 14:17

Bir içerik üreticisi, Norveç’te evlerde neden perde kullanılmadığını anlattı. Işık ihtiyacından toplumsal güven anlayışına, II. Dünya Savaşı’ndan kalan sembolik anlamlara kadar uzanan detaylar dikkat çekti.

Bizim için pek mümkün değil ama başka ülkelerde mümkün…

Norveç’te evlerin perdesiz olması ilk duyduğumuzda şaşırtıcı gelebilir. Bizim için mahremiyet açısından aksi neredeyse imkansız görünse de kuzey ülkelerinde kültür ve bakış açısı tamamen farklı. Bir içerik üreticisi, Norveç’te evlerin neden perdesiz olduğunu anlattı ve dikkat çeken maddeleri tek tek sıraladı. 

Bunun birkaç nedeni var:

Işık ihtiyacı: 'Norveç'te çoğu yapı zaten doğayla iç içe ve onlar da pencerelerini açık tutarak doğayla bağ kuruyorlar.'

Güven duygusu: 'Bu da Jante Yasası'na bağlı. Jante Yasası, Aksel Sandemose ismindeki bir yazarın aslında kurgu romanından geliyor. Toplumun temelinde kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bir saygı anlayışı var. Zaten onlar için başkasının pencerelerine bakmak mümkün değil, bu yüzden de rahatlar.'

Dünya Savaşından kalan sembol: 'Dünya Savaşı döneminde Naziler Norveç'i işgal ediyorlar ve düşman pencerelerden gelen ışığı görmesin diye bütün pencereleri simsyiah kapamalarını istiyorlar. Savaş bittiğinde de aslında perdeleri çıkarmak onlar için bir isyan ve özgürlük simgesine dönüşüyor.'

