İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 2 - 8 Mart İstanbul Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
01.03.2026 - 15:09

Mart ayının ilk haftası, İstanbul'da müzik severler için heyecan verici bir dizi konserle dolu. 2-8 Mart tarihleri arasında, şehrin çeşitli mekanlarında geniş bir müzik yelpazesi sizi bekliyor. Pop, rock, caz ve elektronik müzikten oluşan bu geniş yelpaze, canlı müzik deneyimi yaşamak, yeni yetenekleri keşfetmek veya favori sanatçılarıyla enerjiyi paylaşmak isteyenler için ideal. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi konserler var? Bu hafta sanatçılar sahne alacak? 2 ila 8 Mart tarihleri arasında hangi mekanda, hangi türde müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatları, rezervasyonlar ve etkinliklerin güncelliği hakkında bilgi almak için resmi bilet satış sitelerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu içerik, reklam amaçlı olmayıp sadece müzik tutkunlarına yönelik öneriler içermektedir. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Zilan Küçükbalaban: 4 Mart Çarşamba, saat 21.00'de Rebel Kadıköy'de XXL ve Masallar Yalanmış gibi eserleriyle dinleyici ile buluşuyor. 

  • Maya Perest: 6 Mart Cuma, saat 20.00'de JJ Pub Kanyon'da Yok Bana Bu Cihanda, Konstantinopolis, Karadır Kara gibi eserleriyle sahneye çıkıyor. Elektronik pop, indie ve deneysel öğeleri bir araya getiren tarzı alternatif pop ve caz sahnesinde öne çıkıyor.

  • Emir Can İğrek: 6 Mart Cuma, saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta Nalan, Dargın, Beyaz Skandalım, Kor ve Ali Cabbar gibi hafızalara kazınan eserleriyle dinleyiciyle buluşuyor. 

  • Gökhan Türkmen: 6 Mart Cuma, saat 22.30'da JJ Arena'da güçlü sesi ve etkileyici performansı ile dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 

  • Emre Altuğ: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema'da “Aşk-ı Kıyamet”, “Sıcak” ve “Gidecek Yerim Mi Var?” gibi hitleriyle hafızalara kazınan parçalarını seslendiriyor. 

  • Ayta Sözeri: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde dinleyici ile buluşuyor ve bir kez daha sadece şarkı söylemekle kalmıyor; güçlü sesi ile konuklarını bir duygudan diğerine sürüklüyor.

  • Zuhal Olcay: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Tersane Event Hall'de oyunculuğun yanı sıra sesiyle de dinleyicisinin gönlünde taht kuruyor. 

  • İrem Derici: 7 Mart Cumartesi, saat 22.30'da JJ Arena'da pop müziğin güçlü sesi, canlı performansı ve sahneyi harekete geçiren dans şovuyla geceye bambaşka bir enerji katıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Meltem Hayırlı: 6 Mart Cuma, saat 21.00'de Klein Phönix’te dinamik sahne enerjisi ve akıcı geçişleri ile kulüp sahnesinde DJ performans sunuyor. 

  • The Sister's 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 6 Mart Cuma, saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy’de canlı performanslarıyla eğlenceyi başlatıyor. DJ Sisters veya The Sister's sahne adıyla tanınan ikiz kardeşler Fulya ve Firuze Görmüşoğlu sahnede yerini alıyor.

  • İrfan Kangı ile Crazy Night ve Dj Cem Kılıç - 90’s & 2000’s Pop Party: 7 Mart Cumartesi, saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da eğlenceyi başlatıyor. 

  • Dj Lisandra - Kız Kıza Eğlence - 90'lardan Günümüze Türkçe Pop: 8 Mart Pazar, saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar’de sadece kadınlara özel gecede 90’ların efsane Türkçe pop hitlerinden günümüzün sevilen şarkılarına uzanan müzik yolculuğu başlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Barış Gülhane: 2 Mart Pazartesi, saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de Trakya'dan gelen tınırları Anadolu Rock ve Alternatif Pop Rock soundları ile harmanlıyor. 

  • Emre Nalbantoğlu: 5 Mart Perşembe, saat 21.00'de 6:45 Stereogun'da Gitme, Yekten, Nereye Gittin ki sen? gibi popüler şarkılarını dinleyici ile buluşturuyor. 

  • Birileri '10. Yıl Konseri': 5 Mart Perşembe, saat 21.00'de Babylon'da Indie-Rock tarzındaki parçaları, Can Baydar (Gece), Anıl Erdem Cevizci (Madrigal), Erdem Topsakal (YÖKŞ), Dilhan Şeşen, Melis Karaduman ve Yiğit Seferoğlu’nun konuk olduğu gecede dinleyici ile buluşacak.

  • Malt: 6 Mart Cuma, saat 21.00'de Blind İstanbul'da sahneye çıkıyor. 2006 yılında ilk albümleri 'Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm' ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup Rock müzik severlerle buluşuyor.

  • Can Bonomo: 7 Mart Cumartesi, saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta en sevilen şarkılarıyla ve müziğin ritmi ile coşturmaya ve unutulmaz anlara hazırlanıyor.

  • A.A. Williams: 7 Mart Cumartesi, saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesine konuk oluyor. İçsel karanlığın, post-rock’ın ve klasik müziğin zarif bir bileşimini sunan A.A. Williams benzersiz bir konser deneyimi vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Konseri Var mı?

  • İlhan Erşahin's Istanbul Sessions: 3 Mart Salı, saat 21.00'de Blind İstanbul'da caz, elektronik ve doğaçlamayı buluşturan özgün sound’u ile sahnede.

  • İlhan Erşahin's Istanbul Sessions: Kaçıranlar için 4 Mart Çarşamba, saat 21.00'de de Blind İstanbul sahnesine konuk oluyor. 

  • Anıl Şallıel X Balkan Sessions: 5 Mart Perşembe, saat 21.00'de Blind İstanbul’da sahne konukları Hüsnü Şenlendirici, Göksun Çavdar ve Hasan Gözetlik ile kulaklarınızdaki pası siliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Folk Müzik Konserleri

images.squarespace-cdn.com

  • Ahmet Aslan: 5 Mart Perşembe saat 21.00'de Trump Sahne'de Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte unutulmaz eserlere dönüştüren müzisyen, dinleyici ile buluşuyor. 

  • Collectif Medz Bazar: 6 Mart Cuma saat 21.00'de Roxy'de müzik, dans ve düşündürücü sözlerle yeni bir ortak miras yaratmak için yola çıkan parçalarıyla dinleyici ile buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Candela Concert: Echoes of History & Lights of Beauty: 7 Mart Cumartesi saat 15.30'da Kastel'de Beyoğlu'nda müzik severlerle buluşuyor. Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden; popüler caz, blues, hatta dizi ve film müziklerine uzanan bir repertuvar sizi bekliyor.  (7 Mart, 8 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 29 Mart ve 30 Mart'ta da seansları bulunuyor.) 

  • Candle Experience: 8 Mart Pazar saat 20.30'da Tersane Istanbul'da Klasik Batı müziğinin efsaneleri, Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi’nin zamansız eserlerini 3.500 mumun ışıltısı eşliğinde Dünya Kadınlar Gününe özel yeniden aydınlatıyor.

