2026 Mart Ayı Tiyatro Takvimi: İstanbul’da Kaçırılmaması Gereken Oyunlar!

Mart ayında çocuklar için sahnelenen tiyatro oyunları, eğlence ile öğrenmeyi bir araya getiriyor. Hayal gücünü besleyen masalsı hikayeler, dostluk ve paylaşım temalarıyla öne çıkıyor. Ailelerin birlikte keyifle izleyebileceği bu yapımlar, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir sahne deneyimi sunuyor.

Hayalbaz Kaşifler

Masallar, kuklalar ve eğlenceli şarkılarla dolu bu oyun, çocukları hayal kurmanın gücüyle tanıştırıyor. Hayalbaz Dede ve dört çocukla birlikte fantastik bir keşif yolculuğu başlıyor.

Tarihler: 1 Mart, 15 Mart, 29 Mart

Mekan: Kozzy Sahne, Kartal Sanat Tiyatrosu, Kadıköy Eğitim Sahnesi

Süre: 50 dakika

Yaş: 6-9

Fındıkkıran

Clara’nın aldığı oyuncak, onu hayal ile gerçek arasında büyülü bir maceraya taşır. Klasik hikaye sahnede görsel bir masala dönüşüyor.

Tarihler: 22 Mart, 29 Mart

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Süre: 80 dakika

Yaş: 6-9

Benim Küçük Yıldızım

Küçük bir kızın yıldızın peşinden çıktığı yolculuk, dostluk ve sevgi temasıyla ilerliyor. Çocuklara içlerindeki ışığı keşfetmeyi anlatan sıcak bir hikâye.

Tarihler: 1 Mart, 8 Mart, 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart

Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Süre: 50 dakika

Yaş: 3-6

Çöpsüz Dünya

Geri dönüşüm ve çevre bilinci temaları, sevimli karakterlerin macerası üzerinden anlatılıyor. Çocuklara doğayı korumanın önemini eğlenceli bir dille aktarıyor.

Tarihler: 1 Mart, 22 Mart, 29 Mart

Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, FSM Kültür Sanat Merkezi

Süre: 45 dakika

Yaş: 6-9

Arkadaşlık teması üzerine kurulu hikâye, ormanda geçen büyülü bir geceyi anlatıyor. Shakespeare uyarlamasından esinlenen oyun, çocuklara dostluğun değerini hatırlatıyor.

Tarihler: 8 Mart, 15 Mart

Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi

Süre: 50 dakika

Yaş: 7+

Rüya

Hayvanat bahçesinde gördüklerinden etkilenen bir çocuğun rüyasında başlayan kurtarma hikâyesi anlatılıyor. Doğaya ve hayvanlara duyarlılık kazandıran bir sahne deneyimi sunuyor.

Tarihler: 8 Mart, 15 Mart

Mekan: Ümraniye Sahnesi

Süre: 50 dakika

Yaş: 5+

80 Günde Dünya Turu

Phileas Fogg’un dünya turu macerası, dostluk ve cesaret temalarıyla sahneye taşınıyor. Farklı ülkeler ve yolculuklar çocukları eğlenceli bir serüvene davet ediyor.

Tarihler: 15 Mart, 19 Mart, 28 Mart, 29 Mart

Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Kadıköy Barış Manço KM, Sancaktepe Eyüp Sultan KM, Caddebostan Kültür Merkezi

Süre: 50 dakika

Yaş: 4+

Sevdalı Bulut

Dayanışma ve doğayı koruma temalarıyla ilerleyen hikâye, iyiliğin birlikte büyüdüğünü anlatıyor. Çocuklara paylaşmanın gücünü hatırlatan sıcak bir anlatı.

Tarihler: 1 Mart, 8 Mart, 15 Mart

Mekan: Müze Gazhane Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Süre: 55 dakika

Yaş: 5+

Hayaller Müzesi

Bir müze gezisi sırasında canlanan balmumu heykeller, küçük bir kızın hayal dünyasını zenginleştirir. Tarih ve sanatla tanışmayı eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor.

Tarih: 1 Mart

Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

Süre: 40 dakika

Yaş: 6-9

Sihirli Oyuncak

Sarayda büyüyen prenses Lina, gerçek mutluluğu arkadaşlık sayesinde keşfeder. Paylaşmanın ve birlikte oynamanın önemini anlatan eğlenceli bir hikaye.