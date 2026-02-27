2026 Mart Ayı Tiyatro Takvimi: İstanbul’da Kaçırılmaması Gereken Oyunlar!
Mart ayı boyunca tiyatro sahneleri klasik eserlerden modern uyarlamalara, tek kişilik performanslardan doğaçlama gösterilere kadar zengin bir repertuvar sunuyor. Güçlü oyunculuklar ve etkileyici hikayeler sanatseverleri sahneyle buluştururken, farklı türlerdeki yapımlar geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
Bu rehberde 2026 Mart boyunca sahnelenecek tiyatro oyunlarını ve gösterim tarihlerini bir araya getirdik!
Mart Ayında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları
Gökhan Ünver Stand Up
Meçhul Paşa
Seyfi Bey
Etekler ve Pantolonlar
Morkomedyen Stand Up
Doğu Ekspresinde Cinayet
Amadeus
Ruh Öküzüm
Ahududu
Bir Baba Hamlet
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Cırcır Böcekleri İtler ve Biz
Cimri
Pembe Pırlantalar
İçimizdeki Şeytan
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Uçurtmanın Kuyruğu
Mahşeri Cümbüş
Ağrı Dağı Efsanesi
Mart Ayı En İyi Çocuk Tiyatroları
