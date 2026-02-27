onedio
2026 Mart Ayı Tiyatro Takvimi: İstanbul’da Kaçırılmaması Gereken Oyunlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 17:36

Mart ayı boyunca tiyatro sahneleri klasik eserlerden modern uyarlamalara, tek kişilik performanslardan doğaçlama gösterilere kadar zengin bir repertuvar sunuyor. Güçlü oyunculuklar ve etkileyici hikayeler sanatseverleri sahneyle buluştururken, farklı türlerdeki yapımlar geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 

Bu rehberde 2026 Mart boyunca sahnelenecek tiyatro oyunlarını ve gösterim tarihlerini bir araya getirdik!

Mart Ayında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Mart Ayında Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

  • Komedi: Meçhul Paşa, Etekler ve Pantolonlar, Ağaçlar Ayakta Ölür, Ruh Öküzüm, Ahududu, Bir Baba Hamlet, Cimri, Pembe Pırlantalar

  • Kabare: Seyfi Bey

  • Stand up: Gökhan Ünver Stand Up, Morkomedyen Stand Up

  • Polisiye: Doğu Ekspresinde Cinayet

  • Trajedi: Amadeus, Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

  • Dram: İçimizdeki Şeytan, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

  • Yetişkin oyunu: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Uçurtmanın Kuyruğu, Ağrı Dağı Efsanesi

  • Doğaçlama tiyatro: Mahşeri Cümbüş

  • Çocuk oyunu: Hayalbaz Kaşifler, Fındıkkıran, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Rüya, 80 Günde Dünya Turu, Sevdalı Bulut, Hayaller Müzesi, Sihirli Oyuncak

Gökhan Ünver Stand Up

Gökhan Ünver Stand Up

Gökhan Ünver, sosyal medyadan kültür çatışmalarına uzanan gündelik gözlemlerini sahneye taşıyor. Evlilik ve ebeveynlik tarafında da bol malzemeli bir anlatı var.

  • Tarihler: 1 Mart, 6 Mart, 28 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, Maltepe Dragos Sahne, Hop Sahne

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Gökhan Ünver

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Meçhul Paşa

Meçhul Paşa

Markopaşa ilhamıyla şekillenen oyun, mizahın baskı dönemlerindeki direncini hatırlatıyor. Tarihsel atmosferin içinde düşünce özgürlüğü ve toplumsal hafıza öne çıkıyor.

  • Tarihler: 9 Mart, 13 Mart, 23 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, Sahne Dragos, Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Seyfi Bey

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyası, nostaljiyle mizahı bir araya getiriyor. İkon bir figürün yalnızlığı ve sanat yolculuğu duygusal bir yerden anlatılıyor.

  • Tarihler: 1 Mart, 2 Mart, 17 Mart, 27 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi, Akatlar Kültür Merkezi, MKM Attila İlhan Salonu, MOİ Sahne

  • Tür: Kabare

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Etekler ve Pantolonlar

Etekler ve Pantolonlar

İki eski arkadaşın bir ev ziyaretiyle başlayan sohbeti, evlilik ve hayat seçimlerini sorgulatan bir yola giriyor. Üç kadının hikayesi üzerinden dönüşen bir hesaplaşma izleniyor.

  • Tarihler: 2 Mart, 4 Mart, 7 Mart, 10 Mart, 13 Mart, 17 Mart

  • Mekan: Torium Sahne, Kartal Sanat Tiyatrosu, Cem Karaca Kültür Merkezi, Akatlar Kültür Merkezi, Kozzy Sahne, Üsküdar Bağlarbaşı KM

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir dede, eşinin son dileğini yerine getirmek için bir yalan düzeni kurar. Sevgi, vicdan ve merhamet arasındaki çizgi giderek zorlayıcı bir hale gelir.

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent, Murat Şahan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Morkomedyen Stand Up

Morkomedyen Stand Up

Tabulara dokunan anlatısıyla daha sert, daha cesur bir sahne dili var. Yetişkin izleyiciye yönelik bir stand up gecesi olarak konumlanıyor.

  • Tarihler: 5 Mart, 8 Mart, 10 Mart

  • Mekan: Torium Sahne, Watergarden Performans Merkezi, Sahne Dragos

  • Tür: Komedi, Stand up

  • Oyuncular: Murat Genç

  • Süre: 210 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Doğu Ekspresinde Cinayet

Trende işlenen bir cinayet, herkesin şüpheli olduğu bir bilmeceye dönüşür. Poirot’nun gerçeğe ulaşma çabası temposu yüksek bir polisiye atmosfer kurar.

  • Tarihler: 8 Mart, 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 26 Mart, 27 Mart

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne, Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Amadeus

Amadeus

Mozart ve Salieri üzerinden kurulan hikaye, hayranlık ile kıskançlık arasındaki gerilimi büyütüyor. Büyük prodüksiyon diliyle güçlü bir sahne deneyimi vaat ediyor.

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz ve ekip

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ruh Öküzüm

Ruh Öküzüm

Kadın erkek ilişkileri üzerinden akan, gündelik hayata yakın bir komedi dili var. Tempo yüksek, seyirciyle kolay bağ kuran bir anlatım hedefliyor.

  • Tarihler: 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart

  • Mekan: Ortaköy KM Afife Jale Sahnesi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço KM, Küçükçekmece Atakent KM

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Ahududu

Ahududu

İki kadının yalnızlığa 'çözüm' arayışı, komedinin dozunu giderek yükseltiyor. Yıllardır sahnede olan oyunun enerjisi hala güçlü.

  • Tarihler: 13 Mart, 24 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban ve ekip

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Bir Baba Hamlet

Bir Baba Hamlet

Hamlet’i sahnelemeye çalışan iki oyuncunun 'her şeyin ters gittiği' hikayesi, absürt ve hızlı bir mizah kuruyor. Meta tiyatro hissi sevenlere uygun bir akış var.

  • Tarihler: 14 Mart, 23 Mart

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Tanpınar’ın dünyası üzerinden kimlik ve zaman tartışması sahnede ironik bir yerden işleniyor. Tek kişilik anlatımın taşıdığı yoğun bir atmosfer var.

  • Tarih: 1 Mart

  • Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Dram, tek kişilik oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

İki kardeşin çatışması üzerinden kent, doğa ve kimlik temaları gündeme geliyor. Uyarlama dili güncele yakın, sert ve sorgulatıcı bir çizgide.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Cimri

Cimri

Harpagon’un para hırsı, aile ilişkilerini dağıtan bir komediye dönüşür. Klasik metnin güncel bir yorumla sahneye taşındığı bir uyarlama.

  • Tarihler: 7 Mart, 15 Mart, 23 Mart, 30 Mart

  • Mekan: Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu, Fişekhane Ana Sahne, DasDas Sahne, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder ve ekip

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Pembe Pırlantalar

Pembe Pırlantalar

İki kuyumcu ortağın bir gecede büyüyen karmaşası, bol yanlış anlaşılmalı bir komediye evriliyor. Hızlı akan bir olay örgüsüyle ilerliyor.

  • Tarihler: 13 Mart, 25 Mart

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Torium Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Sena Kaya, Billur Yazgan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

İçimizdeki Şeytan

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin metni, insanın iç çatışmalarını sahneye taşıyan bir uyarlama olarak ilerliyor. Daha yoğun ve düşünsel bir çizgisi var.

  • Tarihler: 2 Mart, 3 Mart, 12 Mart, 15 Mart, 26 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, İBB Ali Emiri Efendi KM, İBB İdris Güllüce KM, Yenibosna Dr. Enver Ören KM, Küçükçekmece Atakent KM

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Toplumsal değişimleri ve sınıfsal farkları hicivle taşıyan güçlü bir metin. Vicdani ve Efruz üzerinden dönemin taşlaması sahnede canlı kalıyor.

  • Tarihler: 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 14 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu

  • Süre: 165 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmemiş

Uçurtmanın Kuyruğu

Uçurtmanın Kuyruğu

Bir adamın kapısına gelen gizemli ziyaretçi, sohbeti bir iç hesaplaşmaya çevirir. Diyalog ilerledikçe anlam, seçim ve yüzleşme büyür.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Ali Yoğurtçuoğlu, Gün Koper

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Mahşeri Cümbüş

Mahşeri Cümbüş

Seyirci katılımıyla şekillenen doğaçlama format, her geceyi farklı bir oyuna çeviriyor. Tempo ve sürpriz duygusu yüksek bir akış var.

  • Tarihler: 7 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 28 Mart

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama tiyatro

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Ağrı Dağı Efsanesi

Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal’in anlatısı üzerinden, gelenek, sorumluluk ve tutku ekseninde ilerleyen epik bir hikaye. Sahne dili, seyirciyi birlikte hayal etmeye çağırıyor.

  • Tarihler: 18 Mart, 21 Mart

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı

  • Süre: 165 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Mart Ayı En İyi Çocuk Tiyatroları

Mart Ayı En İyi Çocuk Tiyatroları

Mart ayında çocuklar için sahnelenen tiyatro oyunları, eğlence ile öğrenmeyi bir araya getiriyor. Hayal gücünü besleyen masalsı hikayeler, dostluk ve paylaşım temalarıyla öne çıkıyor. Ailelerin birlikte keyifle izleyebileceği bu yapımlar, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir sahne deneyimi sunuyor.

Hayalbaz Kaşifler

Masallar, kuklalar ve eğlenceli şarkılarla dolu bu oyun, çocukları hayal kurmanın gücüyle tanıştırıyor. Hayalbaz Dede ve dört çocukla birlikte fantastik bir keşif yolculuğu başlıyor.

  • Tarihler: 1 Mart, 15 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Kozzy Sahne, Kartal Sanat Tiyatrosu, Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş: 6-9

Fındıkkıran

Clara’nın aldığı oyuncak, onu hayal ile gerçek arasında büyülü bir maceraya taşır. Klasik hikaye sahnede görsel bir masala dönüşüyor.

  • Tarihler: 22 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş: 6-9

Benim Küçük Yıldızım

Küçük bir kızın yıldızın peşinden çıktığı yolculuk, dostluk ve sevgi temasıyla ilerliyor. Çocuklara içlerindeki ışığı keşfetmeyi anlatan sıcak bir hikâye.

  • Tarihler: 1 Mart, 8 Mart, 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş: 3-6

Çöpsüz Dünya

Geri dönüşüm ve çevre bilinci temaları, sevimli karakterlerin macerası üzerinden anlatılıyor. Çocuklara doğayı korumanın önemini eğlenceli bir dille aktarıyor.

  • Tarihler: 1 Mart, 22 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, FSM Kültür Sanat Merkezi

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş: 6-9

Bir Gece Masalı

Arkadaşlık teması üzerine kurulu hikâye, ormanda geçen büyülü bir geceyi anlatıyor. Shakespeare uyarlamasından esinlenen oyun, çocuklara dostluğun değerini hatırlatıyor.

  • Tarihler: 8 Mart, 15 Mart

  • Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş: 7+

Rüya

Hayvanat bahçesinde gördüklerinden etkilenen bir çocuğun rüyasında başlayan kurtarma hikâyesi anlatılıyor. Doğaya ve hayvanlara duyarlılık kazandıran bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarihler: 8 Mart, 15 Mart

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş: 5+

80 Günde Dünya Turu

Phileas Fogg’un dünya turu macerası, dostluk ve cesaret temalarıyla sahneye taşınıyor. Farklı ülkeler ve yolculuklar çocukları eğlenceli bir serüvene davet ediyor.

  • Tarihler: 15 Mart, 19 Mart, 28 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Kadıköy Barış Manço KM, Sancaktepe Eyüp Sultan KM, Caddebostan Kültür Merkezi

  • Süre: 50 dakika

  • Yaş: 4+

Sevdalı Bulut

Dayanışma ve doğayı koruma temalarıyla ilerleyen hikâye, iyiliğin birlikte büyüdüğünü anlatıyor. Çocuklara paylaşmanın gücünü hatırlatan sıcak bir anlatı.

  • Tarihler: 1 Mart, 8 Mart, 15 Mart

  • Mekan: Müze Gazhane Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Süre: 55 dakika

  • Yaş: 5+

Hayaller Müzesi

Bir müze gezisi sırasında canlanan balmumu heykeller, küçük bir kızın hayal dünyasını zenginleştirir. Tarih ve sanatla tanışmayı eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor.

  • Tarih: 1 Mart

  • Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Süre: 40 dakika

  • Yaş: 6-9

Sihirli Oyuncak

Sarayda büyüyen prenses Lina, gerçek mutluluğu arkadaşlık sayesinde keşfeder. Paylaşmanın ve birlikte oynamanın önemini anlatan eğlenceli bir hikaye.

  • Tarihler: 1 Mart, 8 Mart, 15 Mart, 29 Mart

  • Mekan: Leyla Gencer Sahnesi, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Yaş: 5+

