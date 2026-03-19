Başka Bir Evrende Doğsaydın Nasıl Bir Müzisyen Olurdun?

Erkan Tuna Budak
19.03.2026 - 23:01

Ben bu dünyaya yanlışlıkla gelmişim.' dediğin anlar oluyordur. Belki de gerçekten başka bir evrende başka bir enstrümanla milyonlara sesleniyorsun, bilemeyiz.

Söz oyunlarını bir kenara bırakalım ve verdiğin cevaplarla o evrene ışınlanalım!

1. Telefonunun notlar uygulamasını şimdi açsak en üstlerde büyük ihtimalle şununla karşılaşırız:

2. Farklı bir şehirde kaybolmak senin için ne anlam ifade ediyor?

3. İlham geldiğinde unutmamak için düşüncelerini bir yere yazıyor musun?

4. Müzik en çok hangi durumlarda yardımına koşuyor diye sorsak?

5. Kalbin kırık olduğunda dinlediğin şarkılar sana iyi mi geliyor yoksa yarana tuz mu basıyor?

6. Bu ortamların hangisine bakıp "Burada ne güzel müzik dinlenir be!" dedin?

7. Sence başka bir evrende senin hayatını bir film yaparlar mıydı?

8. Banyoda şarkı söylüyor musun?

9. Son sorudayız: Yayımlayacağın ilk albüme kendi fotoğrafını koyar mıydın?

Melankolik bir şarkıcı olurdun!

aşka bir evrende sen kesinlikle yağmurlu günlerin, bitmeyen otobüs yolculuklarının ve gece yarısı krizlerinin resmi sesisin. O akustik gitarınla insanların en sakladığı, en üstünü örttüğü yaralara dokunuyorsun. Öyle stadyum kapatıp şov yapma derdin hiç yok; sen daha çok loş ışıklı, samimi mekanların efsanesisin. Şarkı sözlerin o kadar gerçek ve derin ki, hayranların o sözleri kollarına dövme yaptırmak için sıraya giriyor. Popüler kültüre gram taviz vermeden, sadece kendi dertlerini anlatarak milyonların derdi olmuşsun.

Sınır tanımayan bir şarkıcı olurdun!

O paralel evrende sen kulüplerin, bitmeyen gece partilerinin ve yer altı kültürünün ikonusun. Kurallar, sıkıcı müzik teorileri veya kalıplar hiç umurunda değil. Sahnede o kendine has tarzınla tam bir estetik kaos yaratıyorsun. Tarzın o kadar yenilikçi ki ilk duyduğunda 'bu nasıl bir ritim' diyenler ertesi gün şarkılarını döngüye alıyor. Kimsenin denemeye cesaret edemediği sesleri karıştırıp kitleleri peşinden sürüklüyorsun. Eleştirmenler seni anlamaya çalışırken sen çoktan bir sonraki akımı başlatmış oluyorsun.

Zamansız bir efsaneye dönüşürdün!

Sen o evrende adı koca harflerle yazılan, stadyumları hınca hınç dolduran o klasikleşmiş sanatçısın. Bir şarkın çalmaya başladığında 7'den 70'e herkes sözleri ezbere biliyor. O devasa sahnede durduğunda on binlerce insanı tek bir duygu etrafında birleştirebiliyorsun. Ne giydiğinin veya magazine ne malzeme verdiğinin hiçbir önemi yok; tamamen sese, duyguya ve akılda kalıcı o devasa melodilere odaklısın. Şarkıların birilerine evlenme teklifi ederken de, büyük bir ayrılık acısı çekerken de fonda çalmaya devam edecek.

Bağımsız, aykırı ve marjinal biri olurdun!

Başka bir evrendeki sen; pazar sabahı kahvaltılarının, güneşli bir ilkbahar yürüyüşünün ve o tasasız anların insanısın. Sesin o kadar pürüzsüz, sıcak ve doğal ki, dinleyenlerin omzundan kocaman bir yük kalkıyor. Abartılı sahne şovlarına, devasa prodüksiyonlara hiç ihtiyacın yok. Arkana sadece bir basgitar ve ufak bir ritim grubu alıp, en ufak bir detone bile olmadan saatlerce şarkı söyleyebilirsin. İnsanlar senin müziğinde tam anlamıyla huzuru ve taze demlenmiş bir kahvenin verdiği o tatlı rahatlığı buluyor.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
