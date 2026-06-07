Aslında Bir Astrofizikçi: Kim Bu Sanatçı?
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Gitarını bir şömineden yaptı...
Pena yerine bozuk para kullanıyor.
Aynı zamanda astrofizik doktoru!
Adı da bir astroide verildi.
Şövalyelik ünvanı da var...
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Sıkı bir hayvan hakları savunucusu.
Dünyadaki en önemli Victoria dönemi stereoskopik (3D) fotoğraf koleksiyoncularından biri.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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