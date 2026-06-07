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Aslında Bir Astrofizikçi: Kim Bu Sanatçı?

etiket Aslında Bir Astrofizikçi: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 20:01
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Gitarını bir şömineden yaptı...

dünyaca ünlü gitarını 1963 yılında babasıyla birlikte evlerindeki atık malzemelerden yaptı. Gitarın sapı, yaklaşık 100 yıllık bir şömine rafından, gövdesi ise eski bir masa ve kontrast malzemelerden yapılmıştır. Yıllardır ana gitarı olarak onu kullanıyor.

Pena yerine bozuk para kullanıyor.

Standart penaların çok yumuşak olduğunu düşünüyor bu yüzden de gitarını genellikle altı peni ile çalıyor. Paranın tırtıklı kenarlarının gitara kendine özgü o zengin sesi verdiğine inanır. Favorisi ise metal kalitesi nedeniyle 1947 basımı olanlardır.

Aynı zamanda astrofizik doktoru!

Müzik kariyeri nedeniyle 1970'lerde eğitimine ara vermişti. Ama 30 yılı aşkın bir süre sonra üniversiteye geri döndü. 2007 yılında Imperial College London'da astrofizik alanında doktorasını tamamladı. Hatta NASA'nın New Horizons ve OSIRIS-REx görevlerinde bilimsel danışmanlık yaptı.

Adı da bir astroide verildi.

Gökbilimine olan katkılarından dolayı, 1998 yılında keşfedilen '52665' numaralı asteroide resmen onun adı verildi!

Şövalyelik ünvanı da var...

2023 yılında Kral III. Charles tarafından müzik ve hayır işlerine katkılarından dolayı şövalye ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren resmi olarak 'Sir' unvanını taşıyor.

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Sıkı bir hayvan hakları savunucusu.

Özellikle İngiltere'de porsukların itlaf edilmesine ve tilki avına karşı yürütülen kampanyaların öncüsüdür. 2010 yılında yaban hayatını korumak için de bir vakıf kurdu.

Dünyadaki en önemli Victoria dönemi stereoskopik (3D) fotoğraf koleksiyoncularından biri.

Bu tutkusu o kadar ciddi ki bunun üzerine bir yayınevi kurmuş ve önemli bir müzik grubunun 3 boyutlu fotoğraflarını içeren bir kitap yayımlamıştır.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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