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Rockçıları Bile Gizli Gizli Oynatacak “Guilty Pleasure” Şarkılar!

etiket Rockçıları Bile Gizli Gizli Oynatacak “Guilty Pleasure” Şarkılar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 15:01
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Siyah tişörtler, deri ceketler, havada uçuşan metalci selamları ve bitmek bilmeyen bir elektro gitar sevdası… Dışarıdan bakınca hepsi birer rock ilahı, hepsi birer isyan bayrağı! Ama durun bir dakika. Kapılar kapandığında, kulaklıklar takıldığında ve o odada tek başlarına kaldıklarında işler hiç de öyle göründüğü gibi yürümüyor.

En sert Trash Metal dinleyeninin bile playlist’inde sakladığı, ilk tınısını duyduğu an istemsizce kalça sallamaya başladığı o şarkıları masaya yatırıyoruz. İtiraf edin, yalnız değilsiniz!

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1. Ajda Pekkan - Palavra Palavra

Girişteki o bas gitar tonu var ya... Hani sanki bir Iron Maiden şarkısı başlayacakmış gibi hissettirir ama birden Ajda’nın o tiyatral ve cool sesi girer. En katı rockçıyı bile anında ritme sokar, aynanın karşısında 'palavra palavra' diye söyletir.

2. Tarkan - Şımarık

Pop müziğin zirve noktası olan bu parça, sadece bizim rockçıları değil, dünya turnesine çıkan yabancı grupların bile kulislerinde gizlice çaldığı bir klasik.

3. Serdar Ortaç - Poşet

Serdar Ortaç ve rock mantığı birbirine tamamen zıt iki kutup olabilir. Ama kabul edelim, bu şarkının bas yürüyüşleri resmen hipnotize edici bir güce sahip. Şarkı başladığı an en cool rockçı bile ellerini havaya kaldırıp Serdar Ortaç dansı yapmaya başlar.

4. Atilla Taş - Ham Çökelek

90'ların bu çılgın, kaotik ve absürt enerjisine karşı koymak imkansız. 'Ben metalden başka bir şey dinlemem' diyen adamı, arkadaş ortamında bu şarkı çalınca masanın üstünde zıplarken bulabilirsiniz.

5. Yıldız Tilbe - Delikanlım

İşte ruh ikizleri! Rock müziğin o isyankar, acılı ve tavizsiz ruhu, Yıldız Tilbe'nin bu damar şarkısındaki saf acıyla gizliden gizliye çok büyük bir bağ kurar.

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6. Britney Spears - Toxic

Şarkıdaki o ikonik yüksek perdeli keman ve synth hattı, aslında gizli bir rock rifftir bize göre! Her elektro gitaristin hayatında en az bir kere 'Ulan bunu aslında distortion pedalını ködeyip ne çalardım ha' diye iç geçirdiği o meşhur parça.

7. Backstreet Boys - Everybody

Hadi dürüst olalım: Şarkının introsundaki o karanlık, hırçın ve sert bas tonu, gotik rock veya endüstriyel metal şarkılarını aratmayacak cinsten.

8. Celine Dion - My Heart Will Go On

Kimse görmüyorken balkona veya cama çıkıp, rüzgara karşı gözlerini kapatarak bu şarkıda haykıra haykıra vokal yapmayan bir rockçı varsa gidip gitarını hemen duvara assın. Bu şarkı hepimizin gizli duygusal zirvesi.

9. Boney M. - Rasputin

Bu parça zaten kendi içinde bir rock şarkısının temposuna, enerjisine ve yırtıcılığına sahip. Bu yüzden rockçılar tarafından en kolay kabullenilen, 'Ya bu zaten sayılır' denilerek vicdan rahatlatılan bir kaçamak.

10. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul

80'lerin o synth-pop basları, kafa sallamaya alışmış rockçıları istemsizce ayak oyunlarına ve saçma retro dans figürlerine zorlar. Hayır diyemezsin, ritim seni ele geçirir!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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