Rockçıları Bile Gizli Gizli Oynatacak “Guilty Pleasure” Şarkılar!
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Siyah tişörtler, deri ceketler, havada uçuşan metalci selamları ve bitmek bilmeyen bir elektro gitar sevdası… Dışarıdan bakınca hepsi birer rock ilahı, hepsi birer isyan bayrağı! Ama durun bir dakika. Kapılar kapandığında, kulaklıklar takıldığında ve o odada tek başlarına kaldıklarında işler hiç de öyle göründüğü gibi yürümüyor.
En sert Trash Metal dinleyeninin bile playlist’inde sakladığı, ilk tınısını duyduğu an istemsizce kalça sallamaya başladığı o şarkıları masaya yatırıyoruz. İtiraf edin, yalnız değilsiniz!
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1. Ajda Pekkan - Palavra Palavra
2. Tarkan - Şımarık
3. Serdar Ortaç - Poşet
4. Atilla Taş - Ham Çökelek
5. Yıldız Tilbe - Delikanlım
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6. Britney Spears - Toxic
7. Backstreet Boys - Everybody
8. Celine Dion - My Heart Will Go On
9. Boney M. - Rasputin
10. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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