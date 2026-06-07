Rockçıları Bile Gizli Gizli Oynatacak “Guilty Pleasure” Şarkılar!

Siyah tişörtler, deri ceketler, havada uçuşan metalci selamları ve bitmek bilmeyen bir elektro gitar sevdası… Dışarıdan bakınca hepsi birer rock ilahı, hepsi birer isyan bayrağı! Ama durun bir dakika. Kapılar kapandığında, kulaklıklar takıldığında ve o odada tek başlarına kaldıklarında işler hiç de öyle göründüğü gibi yürümüyor.

En sert Trash Metal dinleyeninin bile playlist’inde sakladığı, ilk tınısını duyduğu an istemsizce kalça sallamaya başladığı o şarkıları masaya yatırıyoruz. İtiraf edin, yalnız değilsiniz!