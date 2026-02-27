onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
2-8 Mart 2026: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

2-8 Mart 2026: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 11:01

2-8 Mart haftasında sahneler; biyografik anlatılardan klasik uyarlamalara, doğaçlama performanslardan güçlü dramalara uzanan zengin bir program sunuyor. Bu hafta tiyatro sahnesinde nostalji, mizah ve derin insan hikayeleri bir arada. Etkileyici metinler ve güçlü oyunculuklar sanatseverleri sahneyle buluşturuyor!

Bakalım bu hafta sahnede hangi tiyatro oyunları varmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Sahnede Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Bu Hafta Sahnede Hangi Tiyatro Oyunları Var?

2-8 Mart haftasında sahneler; klasik metin uyarlamalarından modern yorumlara, kara komedilerden doğaçlama performanslara kadar zengin bir repertuvar sunuyor. Farklı sahne dilleri ve güçlü oyunculuklar tiyatroseverleri dolu dolu bir hafta ile buluşturuyor.

  • Kabare: Seyfi Bey

  • Komedi: Ağaçlar Ayakta Ölür, Cimri, Ölü’n Bizi Ayırana Dek, On Yıl Sonra

  • Polisiye: Doğu Ekspresinde Cinayet

  • Trajedi / Dram: Cırcır Böcekleri İtler ve Biz, Kürk Mantolu Madonna

  • Dram: İçimizdeki Şeytan, Alevli Günler

  • Yetişkin oyunu: Uçurtmanın Kuyruğu, Gök Kubbe, Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi

  • Stand-up: Fani But Funny

  • Doğaçlama tiyatro: Mahşeri Cümbüş

Seyfi Bey

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence tarihine damga vuran Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyasına odaklanan oyun, bir ikonun yalnızlığını, sanatla kurduğu bağı ve perde arkasındaki duygusal kırılganlığını anlatıyor. Nostalji, mizah ve duygusallık sahnede iç içe geçiyor.

  • Tarih: 2 Mart

  • Mekan: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Kabare

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ağaçlar Ayakta Ölür

Ağaçlar Ayakta Ölür

Yıllar önce torununu hayatından çıkaran bir dede, ölmeden önce torununu görmek isteyen eşinin dileğini yerine getirmek için bir “yalan düzeni” kurar. Gerçek ile merhamet arasındaki çizgi bulanıklaşırken, sevgi ve vicdanın insan hayatındaki yerini sorgulayan dokunaklı bir hikâye sahneye taşınıyor.

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nevra Serezli, Meral Asiltürk, Aziz Sarvan, Önder Atakanlı, Meltem Özlevent, Murat Şahan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Doğu Ekspresinde Cinayet

İstanbul’dan hareket eden Doğu Ekspresi’nde işlenen cinayet, trende bulunan herkesin şüpheli olduğu karmaşık bir bilmeceye dönüşür. Dedektif Poirot’nun gerçeği ortaya çıkarma çabası, gerilim ve gizemi bir araya getiren sürükleyici bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 8 Mart

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz

Kentli bir senarist ile doğada yaşayan özgür ruhlu kardeşin karşılaşması, kimlik, doğa ve toplum arasındaki çatışmayı günümüz perspektifiyle ele alıyor. Modern yaşamın insan üzerindeki baskısını sorgulayan güçlü bir uyarlama.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fani But Funny

Fani But Funny

Bekir Develi’nin sahnelediği stand-up gösterisi, günlük hayatın içindeki ikilemleri ve toplumsal alışkanlıkları mizahi bir dille ele alıyor. Ailece izlenebilecek keyifli ve sıcak bir performans.

Cimri

Cimri

Para hırsının insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü anlatan klasik eser, Harpagon karakteri üzerinden açgözlülüğün trajikomik yüzünü sahneye taşıyor. Modern yorumuyla güncelliğini koruyan oyun, aile bağları ve çıkar çatışmalarını mizah yoluyla sorguluyor.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder ve ekip

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Uçurtmanın Kuyruğu

Uçurtmanın Kuyruğu

Hayatına son vermeye hazırlanan bir adamın kapısını çalan gizemli ziyaretçi, geçmişle yüzleşmeye dönüşen derin bir iç hesaplaşmanın kapısını aralar. İki karakter arasındaki diyalog ilerledikçe hayatın anlamı ve insanın kendiyle mücadelesi sorgulanır.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi - Rasim Öztekin Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Ali Yoğurtçuoğlu, Gün Koper

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İçimizdeki Şeytan

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri, insanın içsel çatışmalarını ve ahlaki sorgulamalarını sahneye taşıyan güçlü bir uyarlama olarak izleyiciyle buluşuyor.

  • Tarih: 2 Mart / 3 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Mahşeri Cümbüş

Mahşeri Cümbüş

Seyirci katılımıyla şekillenen doğaçlama performans, her gösteriyi benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Hızlı tempolu skeçler ve anlık yaratıcılık sahnede eğlenceli bir atmosfer yaratıyor.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama tiyatro

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alevli Günler

Alevli Günler

Üç yakın arkadaşın ölüm, inanç ve toplumsal normlarla yüzleşmesi, trajikomik olaylar eşliğinde hayatın absürt yönlerini ortaya çıkarıyor. Oyun, güldürürken düşündüren güçlü bir anlatı sunuyor.

  • Tarih: 2 Mart

  • Mekan: Ses Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna

Raif Efendi ile Maria Puder’in iç dünyalarına uzanan hikâye, aşkın, yalnızlığın ve insan ruhunun derinliklerini sahneye taşıyan etkileyici bir uyarlama sunuyor.

  • Tarih: 3 Mart

  • Mekan: Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen Salonu 2

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Merve Köse, Murat Dereli, Muharrem Fındıcak, Hasan Özperçin, İrem Kurt

  • Süre: 82 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Gök Kubbe

Gök Kubbe

Hamile olup olmadığına karar verilmesi gereken bir kadının kaderi, kadınlardan oluşan bir jürinin vicdanına bırakılır. Toplumsal baskı, adalet ve ahlaki sorumluluk arasında sıkışan jüri üyeleri zor bir kararın eşiğine gelir.

  • Tarih: 4-5-6-7 Mart

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Asya Kale, Ayşem Yağmur Ulusoy, Betül Kızılok Bavli, Canan Kübra Birinci

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, ayrılıktan önce düzenlenen kutlama partisinin ardından sabaha aynı yatakta ve geceye dair neredeyse hiçbir şey hatırlamadan uyanır. Asıl şok ise salondaki kanepede uzanan bir cesetle karşılaşmalarıyla başlar. Hangisinin katil olabileceğini anlamaya çalışırken çift, evliliklerini, geçmişlerini ve ilişkilerini bu noktaya getiren kırılma anlarını yeniden sorgular.

  • Tarih: 7 - 8 Mart

  • Mekan: 7 Mart AdresKozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi / 8 Mart Trump Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi

Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi

1939 yılında Nazi işgali altındaki Varşova’da tiyatro oyuncuları, sahneyi bir direniş alanına dönüştürerek işgale karşı sanat yoluyla mücadele başlatır. Hayatlarını riske atarak bağımsızlık için savaşan sanatçılar, tiyatronun gücünü bir direniş aracına dönüştürür. Kara komedi diliyle anlatılan oyun, savaşın yıkıcılığına karşı barışın değerini ve sanatın direniş gücünü hatırlatan güçlü bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 4-5-6-7 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Hüseyin Köroğlu, Vildan Türkbaş, İrem Arslan, Emre Narcı, Volkan Ayhan, Emre Şen

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

On Yıl Sonra

On Yıl Sonra

Bir akşam yemeği masasında buluşan bir çift ve eski bir dost, geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen bir yüzleşmenin içine çekilir. On yıl önce alınan kararlar, bugünün duyguları ve geleceğe dair beklentiler, mizah ve duygusallığın iç içe geçtiği bir anlatıyla sahneye taşınır. Zamanın akışı içinde değişen ilişkiler, egolar ve mutluluk arayışı eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir yolculuğa dönüşür.

  • Tarih: 7 Mart

  • Mekan: Maltepe Dragos Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar, Doğan Akdoğan

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın