2-8 Mart 2026: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!
2-8 Mart haftasında sahneler; biyografik anlatılardan klasik uyarlamalara, doğaçlama performanslardan güçlü dramalara uzanan zengin bir program sunuyor. Bu hafta tiyatro sahnesinde nostalji, mizah ve derin insan hikayeleri bir arada. Etkileyici metinler ve güçlü oyunculuklar sanatseverleri sahneyle buluşturuyor!
Bakalım bu hafta sahnede hangi tiyatro oyunları varmış?
Bu Hafta Sahnede Hangi Tiyatro Oyunları Var?
Seyfi Bey
Ağaçlar Ayakta Ölür
Doğu Ekspresinde Cinayet
Cırcır Böcekleri İtler ve Biz
Fani But Funny
Cimri
Uçurtmanın Kuyruğu
İçimizdeki Şeytan
Mahşeri Cümbüş
Alevli Günler
Kürk Mantolu Madonna
Gök Kubbe
Ölü’n Bizi Ayırana Dek
Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi
On Yıl Sonra
