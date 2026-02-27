2-8 Mart 2026: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek En Dikkat Çekici Tiyatro Oyunları!

Bir akşam yemeği masasında buluşan bir çift ve eski bir dost, geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen bir yüzleşmenin içine çekilir. On yıl önce alınan kararlar, bugünün duyguları ve geleceğe dair beklentiler, mizah ve duygusallığın iç içe geçtiği bir anlatıyla sahneye taşınır. Zamanın akışı içinde değişen ilişkiler, egolar ve mutluluk arayışı eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir yolculuğa dönüşür.

Tarih: 7 Mart

Mekan: Maltepe Dragos Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar, Doğan Akdoğan

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 15+