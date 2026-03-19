Avrupa Birliği, Türkiye’ye Ortak Ödeme Sistemi’ne Katılım Teklifinde Bulundu

Reuters'a konuşan AB’nin Türkiye’deki maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komiseri Marta Kos’un, geçen ay Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede bu öneriyi dile getirdiğini belirtti.

AB, 41 ülkeyi kapsayan SEPA sisteminin, sınır ötesi euro cinsinden ödemeleri daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli hale getirdiğini söylüyor. Geçen yıl bu sisteme katılan, çok daha küçük Balkan ülkeleri olan Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Kuzey Makedonya’daki kullanıcıların toplamda 500 milyon euroya kadar tasarruf ettiği belirtiliyor.

Vilčinskas, Reuters’a yaptığı açıklamada, “SEPA, aday ülke ve AB’nin önemli bir ticari ve ekonomik ortağı olan Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek için değerli bir fırsat sunabilir” dedi.

Ayrıca, “Sınır ötesi euro transferlerini, yurt içi işlemler kadar hızlı ve ucuz hale getirerek Türk şirketleri, tüketiciler ve diaspora için yıllık olarak önemli tasarruflar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın teklife ne yanıt verdiği ise henüz net değil. Türk bir diplomatik kaynak, Marta Kos’un 6 Şubat’taki ziyareti sırasında bu teklifin Ankara’ya iletildiğini doğruladı. Kaynak ayrıca, SEPA konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki ve koordinasyon alanında olduğunu, ancak bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadığını belirtti.