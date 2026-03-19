Avrupa Birliği, Türkiye’ye Ortak Ödeme Sistemi’ne Katılım Teklifinde Bulundu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2026 - 12:45

Avrupa Birliği, Türkiye’ye euro transferlerini daha hızlı ve ucuz hale getiren SEPA sistemine katılım teklifinde bulundu. Teklifin kabul edilmesi halinde Avrupa ile Türkiye arasındaki para transferlerinde maliyetlerin ciddi şekilde düşmesi ve işlemlerin hızlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye euro transferlerini daha hızlı ve ucuz hale getiren Tek Euro Ödeme Alanı (SEPA) sistemine katılım teklifinde bulundu.

Reuters'a konuşan AB’nin Türkiye’deki maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komiseri Marta Kos’un, geçen ay Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede bu öneriyi dile getirdiğini belirtti.

AB, 41 ülkeyi kapsayan SEPA sisteminin, sınır ötesi euro cinsinden ödemeleri daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli hale getirdiğini söylüyor. Geçen yıl bu sisteme katılan, çok daha küçük Balkan ülkeleri olan Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Kuzey Makedonya’daki kullanıcıların toplamda 500 milyon euroya kadar tasarruf ettiği belirtiliyor.

Vilčinskas, Reuters’a yaptığı açıklamada, “SEPA, aday ülke ve AB’nin önemli bir ticari ve ekonomik ortağı olan Türkiye’nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek için değerli bir fırsat sunabilir” dedi.

Ayrıca, “Sınır ötesi euro transferlerini, yurt içi işlemler kadar hızlı ve ucuz hale getirerek Türk şirketleri, tüketiciler ve diaspora için yıllık olarak önemli tasarruflar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın teklife ne yanıt verdiği ise henüz net değil. Türk bir diplomatik kaynak, Marta Kos’un 6 Şubat’taki ziyareti sırasında bu teklifin Ankara’ya iletildiğini doğruladı. Kaynak ayrıca, SEPA konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki ve koordinasyon alanında olduğunu, ancak bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadığını belirtti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
