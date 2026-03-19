Modacı Tülin Şahin, Göğsünde Kitle Tespit Edildiğini Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2026 - 12:29

Modacı Tülin Şahin, Instagram hesabından yaptığı bir duyuruyla gündem oldu. Paylaşımında 'Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum' ifadesini kullanan Tülin Şahin, göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini ve bu nedenle operasyon geçireceğini açıkladı.

Ünlü modacı Tülin Şahin, göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini açıkladı.

Meme kanseri farkındalığı için yürütülen 'Pembe Kurdele' hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden olan Tülin Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini ve doktorların operasyon önerdiğini belirten Tülin Şahin açıklamasında 'Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. ‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim ve bugün… aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım' ifadelerini kullandı.

İşte Tülin Şahin'in o paylaşımı:

Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum.

Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi.

Yakında bir ameliyat geçireceğim.

İyiyim. Güçlüyüm.

Ama şunu söylemek istiyorum…

Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor.

Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum.

‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim 🎀

Ve bugün… aynı gerçekle ben de karşı karşıyayım.

Birçok kadın hastalıktan değil, yargılanmaktan korkuyor.

İşini kaybetmekten, etiketlenmekten, yanlış anlaşılmaktan…

Oysa sağlık, konuşulmaktan utanılacak bir konu değil.

Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum.

Kızım ve ailem benim en büyük gücüm.

Bu süreçte de üretmeye, çalışmaya ve dimdik durmaya devam edeceğim.

Bu sadece bir paylaşım değil…

Bir hatırlatma.

Erken teşhis hayat kurtarır.

Sağlık varlıktır. 🎀

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
