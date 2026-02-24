onedio
Psikolojik Gerilim, Müzikal ve Dahası: Bu Hafta Sonu İstanbul'da Öne Çıkan Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 23:03

İstanbul sahneleri, 28 Şubat – 1 Mart 2026 hafta sonunda psikolojik gerilimden dev prodüksiyonlu müzikallere uzanan zengin bir seçki sunuyor. Modern bireyin kimlik arayışını merkeze alan Öteki, derinlikli ve karanlık bir anlatı arayanları bekliyor. Zorlu PSM’de sahnelenecek Don Quixote ise görkemli sahnesiyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler dünyasına davet ediyor. İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nda klasik edebiyat uyarlamalarından çocuklara yönelik yapımlara kadar geniş bir repertuvar sahneleniyor. Program, hafta sonunu sanatla geçirmek isteyen tiyatro tutkunları için güçlü bir alternatif oluşturuyor. İşte bu hafta sonu öne çıkan tiyatro oyunları...

Öteki

Öteki

  • Konusu: Dostoevsky'nin eserinden uyarlanan; ana karakterin fiziksel olarak kendisine tam benzeyen ancak karakter olarak zıttı olan alter-egosuyla yüzleşmesini anlatan psikolojik kara komedi. Bireyin modernleşme sürecindeki sınıf ve kimlik mücadelesi.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 20:30

  • Mekan: DasDas İstanbul

  • Oyuncular:

Cem Yiğit Üzümoğlu

Erdem Şenocak

Derya Karadaş

Gökhan Yıkılkan

Büyük Romulus

Büyük Romulus

  • Konusu: Çöküşteki Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru Romulus'un, devleti kurtarmak yerine eylemsizliği seçerek iktidar ve kahramanlık kavramlarını tersyüz etmesi.

  • Tarih ve Saat: 26-28 Şubat 2026

  • Mekan: Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi

  • Oyuncular:

Erşan Utku Ölmez

Sinem Şahin Budak

Zeynep Alper Aksoy

Rojhat Özsoy

Fazıl Aksakal

Can Şıkyıldız

Aydın Sezgin

Mustafa Çirkin

Çok Büyük Romulus

Çok Büyük Romulus

  • Konusu: Dürrenmatt'ın klasik metninin, bağımsız bir tiyatro topluluğu tarafından müzikli oyun ve komedi unsurlarıyla yeniden yorumlanmış absürt kara komedi hali.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Oyuncular

Ayça Koyunoğlu

Buğra Ağalday

Buse Demirel

Haydar Özkan

Nazan Demir

Raşit Can

Utku Öcal

Büyük Romulus (İTÜ Timis Oyuncuları)

Büyük Romulus (İTÜ Timis Oyuncuları)

  • Konusu: Klasik Dürrenmatt metninin üniversite tiyatrosu ekolü çerçevesinde, dramaturjik dışgöz (Uğur Atılgan) eşliğinde sahnelenmesi.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026

  • Mekan: İBB Şehir Tiyatroları (Üniversite Kulüpleri Kapsamında)

  • Oyuncular:

Bahadır Sözen

Beril Yıldız

Beyza Nur Altın

Bilge Su Geneci

Ege Ünverir

Esad Murat Yıldız

Göksu Şahin

Muhamed Enes Karaçizmeli

Oğulcan Bozdoğan

Şeyma Sadioğlu

Ulaş Akcan

Yaren Ünal

Işıltılı Haşerat

Işıltılı Haşerat

  • Konusu: Barınma krizi ve mülkiyet hırsı üzerinden şekillenen, genç bir çiftin istedikleri eve ulaşmak için ahlaki değerlerini kaybetmesini anlatan tüketim kültürü eleştirisi.

  • Tarih ve Saat: 24-28 Şubat 2026

  • Mekan: Mecidiyeköy Stüdyo Sahne (İDT)

  • Oyuncular:

Zeynep Mataracı Bektaş

Tunca Soysal

Ecesu Sevindik

Zeynep Sönmez

Ali Ertekin

Sertaç Korkmaz

Emir Üstündağ

Devran Şanlı

Ölün Bizi Ayırana Dek

Ölün Bizi Ayırana Dek

  • Konusu: İkili ilişkilerin, evlilik kurumunun ve boşanma süreçlerinin trajikomik yanlarını ele alan modern ilişki komedisi. Boşanmadan bir gece önce kutlama partisi veren ve sabah uyandıklarında salonda bir ceset bulan çiftin hikayesini anlatmaktadır.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 20:30

  • Mekan: Beşiktaş MKM Atilla İlhan Salonu

Ağrı Dağı Efsanesi

Ağrı Dağı Efsanesi

  • Konusu: Yaşar Kemal'in destansı eserinden uyarlanan; feodaliteye, iktidar zorbalığına ve doğanın çetin şartlarına karşı filizlenen bir isyan ve aşk hikayesi.

  • Tarih ve Saat: 25-28 Şubat 2026

  • Mekan: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular:

Arda Alpkıray

Ayşe Günyüz Demirci

Besim Demirkıran

Can Tarakçı

Cihan Kurtaran

Emrah Can Yaylı

Emre Yılmaz

Ertan Kılıç

Savaş ve Barış

Savaş ve Barış

  • Konusu: Tolstoy'un başyapıtından uyarlanan; Napolyon savaşları sırasında Rus aristokrasisinin çözülüşünü, aşkı ve bireysel yazgıların savaşın yıkımı içindeki yerini anlatan epik kurgu.

  • Tarih ve Saat: 25-28 Şubat 2026

  • Mekan: Ümraniye Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular:

Ahmet Kahvecioğlu

Ayşegül İşsever

Berfin Berber

Boran Bağcı

Can Başak

Defne Gürmen Yüksel

Deran Özgen

Dilara Demirdüzen

Cadı Kazanı

Cadı Kazanı

  • Konusu: 17. yüzyıl Salem cadı avları üzerinden modern toplumlardaki kitlesel histeriyi, yargısız infazları ve otoritenin yozlaşmasını eleştiren Arthur Miller eseri.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 15:00 ve 20:00

  • Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular:

Berna Adıgüzel

Burak Davutoğlu

Canan Kübra Birinci

Emre Çağrı Akbaba

Eraslan Sağlam

Ersin Sanver

Ezgim Kılınç

Fatma İnan

Çarpışma

Çarpışma

  • Konusu: Bireysel kaosun ve modern kent yaşamının karmaşasının orkestral bir temsili. Birbirine çarpan ve teğet geçen hayatların trajikomik incelemesi.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 21:00

  • Mekan: Atatürk Kültür Merkezi - AKM (İDT)

  • Oyuncular:

Fatih Sönmez

Hakan Vanlı

Levent Öktem

Cem Sürgit

Erkan Taşdöğen

Nalan Okçuoğlu

Eren Balkan

Ilgıt Uçum

Bora Pak

Arda Baykal

Alper Saldıran

Duygu Gökhan

İsmet Vural

Doruk Akçiçek

Münibe Millet

Aslı Özsaraç

Ezgi Mutlu

Can Atak

Ölü Canlar

Ölü Canlar

  • Konusu: Gogol'ün ölü köleleri satın alarak zengin olma planları kuran bir sahtekarın üzerinden Rus bürokrasisini ve toprak sahiplerinin yozlaşmasını anlattığı klasik eseri.

  • Tarih ve Saat: 24-28 Şubat 2026

  • Mekan: Mecidiyeköy Büyük Sahne (İDT)

  • Oyuncular:

Ünsal Coşar

Onur Camcı

Merve Şeyma Zengin

Hüseyin Baylan

Ahenk Demir

Kağan Tekin

Gökhan Eroğlu

Cem Balcı

Zeynep Aytek

Müge Sefercioğlu

Sevgi Tanrıverdi

Tolga Kortunay

İpek Gülbir

Ece Sarıçoban

Müzikaller

Müzikaller

Don Quixote (Don Kişot)

  • Konusu: Cervantes'in klasik eserinin müzikal uyarlaması; yel değirmenlerine karşı savaşan hayalperest bir şövalyenin idealizmi ile dönemin pragmatik gerçekliğinin çatışması.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 21:00

  • Mekan: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz, Pelin Ölüç

Lüküs Hayat

  • Konusu: 1930'ların İstanbul'unda lüks yaşama ve Batı kültürüne kapılmış karakterlerin sınıf atlama çabalarını, dönemin toplumsal çelişkileri üzerinden hicveden Cumhuriyet dönemi klasiği.

  • Tarih ve Saat: 25-28 Şubat 2026

  • Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular: Oğuz Utku Güneş, Arzu Daştan Mutlu, Gökçe Işıl Tuna

Romeo ve Juliet (Bale)

  • Konusu: Shakespeare'in ölümsüz aşk trajedisinin, iki düşman ailenin gölgesinde yeşeren tutkunun neoklasik bale koreografisiyle sahnelenmesi.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 20:00

  • Mekan: Atatürk Kültür Merkezi - AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Oyuncular: (İDOB Bale Kadrosu)

Faust (Opera)

  • Konusu: İnsanın sınırsız bilgi ve dünyevi hazlar uğruna ruhunu şeytana (Mefistofeles) satmasını konu alan, Goethe'nin başyapıtından uyarlanan klasik opera performansı.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat - 1 Mart 2026

  • Mekan: Atatürk Kültür Merkezi - AKM (İDOB)

  • Oyuncular: (İDOB Opera Kadrosu)

Çağdaş Yerli ve Yabancı Metinler

Çağdaş Yerli ve Yabancı Metinler

Sivrisinekler

  • Konusu: Modern bir aile yapısı üzerinden bilimin sınırları, insan psikolojisinin zayıflıkları ve iletişimsizlik üzerine kurgulanmış çağdaş metin.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 20:00

  • Mekan: Müze Gazhane Meydan Sahne (İBB)

  • Oyuncular: Ahhan Şener, Ayşin Atav, Özgür Dereli, Pınar Demiral, Pınar Pamuk, Senan Kara Tutumluer, Ümran İnceoğlu, Volkan Öztürk

Sevgili Yelena Sergeyevna

  • Konusu: Sınav notlarını değiştirmek için öğretmenlerinin evine giren öğrencilerin ahlaki erozyonu, şantaj ve nesil çatışması üzerine Sovyet dönemi eleştirisi.

  • Tarih ve Saat: 25-28 Şubat 2026

  • Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular: Ayşecan Tatari, Cihat Faruk Sevindik, Direnç Dedeoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya, Hazal Uprak

Maviydi Bisikletim

  • Konusu: Bireysel hafıza, çocukluk travmaları ve geçmişle yüzleşme üzerine kurulu yerli tiyatro metni. 1950'lerin İzmir'inden günümüze uzanan ilk aşk hikayesini anlatır.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 15:00 ve 20:00

  • Mekan: FSM KSM - Rasim Öztekin Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular: (Kadro verisi mevcut değildir)

Haramiler

  • Konusu: Toplumsal eşitsizlikler, mülkiyet kavramı ve güç dinamikleri üzerine şekillenen modern anlatı. Musahipzade Celal'in metinlerinden yola çıkarak Osmanlı bürokrasisine yöneltilen füzyon bir müzikal hicivdir.

  • Tarih ve Saat: 25-28 Şubat 2026

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular: Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma

Şebbaz

  • Konusu: Kültürel ritüelleri modern tiyatro formlarıyla birleştiren güncel gösteri.

  • Tarih ve Saat: 27-28 Şubat 2026

  • Mekan: Çeşitli Sahneler

Çocuk Tiyatrosu

Çocuk Tiyatrosu

Vay! Dedi Baykuş

  • Konusu: 0-5 yaş grubu için özel tasarlanmış, renkli kumaşlar ve kuklalarla çocukların duyusal algısını geliştiren ve merak duygusunu pekiştiren interaktif gösteri.

  • Tarih ve Saat: 1 Mart 2026

  • Mekan: Zorlu PSM

  • Oyuncular: Özge Özder

Merhaba Çocuk

  • Konusu: Çocuğun günlük hayatta yaşadığı karmaşaları renkli bir hayal dünyasında çözmesini ve kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini anlatan fantastik oyun.

  • Tarih ve Saat: 1 Mart 2026, 15:00

  • Mekan: Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi (İBB)

  • Oyuncular: Elyesa Çağlar Evkaya, Seda Çavdar

Ödüllü

  • Konusu: İşsiz Kavuklu'nun zengin bir kızla evlenebilmek için Pişekâr'ın aracılığıyla çeşitli geleneksel tiplemelerle (Acem, Laz, Arnavut) bilek güreşine tutuşmasını anlatan geleneksel ortaoyunu formunda hiciv.

  • Tarih ve Saat: 2 Mart 2026 (Ramazan Etkinlikleri)

  • Mekan: Müze Gazhane Meydan Sahne (İBB)

  • Oyuncular: Barış Çağatay Çakıroğlu, Burhan Yeşilyurt, Cihan Kurtaran, Çağlar Ozan Aksu, Gülsüm Alkan, Murat Üzen, Özgür Dağ, Seda Yılmaz, Serkan Bacak, Yılmaz Aydın

Karagöz Dişçide

  • Konusu: Geleneksel tasvirler kullanılarak sergilenen, diş ağrısı çeken Karagöz'ün başından geçen komik olayları konu alan gölge oyunu.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 19:30

  • Mekan: Çeşitli İBB Ramazan Etkinlik Alanları

  • Oyuncular: Cafer Sadık Hadimioğlu (Hayalî)

Vanya Usovich

  • Konusu: Gündelik hayat gözlemlerine, ironik varsayımlara ve metropol yalnızlığına dayalı, modern mizah dinamiklerini kullanan tek kişilik gösteri.

  • Tarih ve Saat: 28 Şubat 2026, 20:00

  • Mekan: 108 Hall

  • Oyuncular: Vanya Usovich

Ata Demirer Gazinosu

  • Konusu: Eski Türk filmleri, Türk Sanat Müziği klasikleri ve sanatçının kendi hayatından komik anekdotların harmanlandığı müzikli stand-up performansı.

  • Tarih ve Saat: 27 Şubat 2026, 21:00

  • Mekan: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Ata Demirer

