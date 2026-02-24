Psikolojik Gerilim, Müzikal ve Dahası: Bu Hafta Sonu İstanbul'da Öne Çıkan Tiyatro Oyunları
İstanbul sahneleri, 28 Şubat – 1 Mart 2026 hafta sonunda psikolojik gerilimden dev prodüksiyonlu müzikallere uzanan zengin bir seçki sunuyor. Modern bireyin kimlik arayışını merkeze alan Öteki, derinlikli ve karanlık bir anlatı arayanları bekliyor. Zorlu PSM’de sahnelenecek Don Quixote ise görkemli sahnesiyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler dünyasına davet ediyor. İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nda klasik edebiyat uyarlamalarından çocuklara yönelik yapımlara kadar geniş bir repertuvar sahneleniyor. Program, hafta sonunu sanatla geçirmek isteyen tiyatro tutkunları için güçlü bir alternatif oluşturuyor. İşte bu hafta sonu öne çıkan tiyatro oyunları...
Öteki
Büyük Romulus
Çok Büyük Romulus
Büyük Romulus (İTÜ Timis Oyuncuları)
Işıltılı Haşerat
Ölün Bizi Ayırana Dek
Ağrı Dağı Efsanesi
Savaş ve Barış
Cadı Kazanı
Çarpışma
Ölü Canlar
Müzikaller
Çağdaş Yerli ve Yabancı Metinler
Çocuk Tiyatrosu
