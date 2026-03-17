Yapay Zeka Patron Oldu: İnsanları 'Fiziksel' İşlere Yapay Zeka Almaya Başladı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 08:55

Yapay zekanın mesleğinizi elinizden alacağından şüpheleniyorsanız, haksız sayılmazsınız. Yapay zeka bu korkunun da ötesine geçti ve patron oldu. Yeni tasarlanan bir internet sitesinde yapay zeka botlarının kendilerinin gerçekleştiremeyeceği fiziksel işler için insanlar tuttuğu ortaya çıktı.

Yapay zeka, insanların patronu oldu.

Bir internet sitesinde yapay zeka botlarının kendi başlarına çözemedikleri fiziksel veya karmaşık görevleri tamamlamak için insan kullanıcıları işe aldığı ortaya çıktı. RentAHuman platformunda, yapay zeka robotları kendileri için imkansız olan fiziksel görevleri yapması için insan kiralayıp maaş ödüyor. Şubat ayında faaliyete geçen yeni platform, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Bu platformun amacının kötü olmadığı, yalnızca 'yapay zeka ajanlarının fiziksel dünyada yapamadığı işleri insanlara yaptırabilmesi için bir pazar yeri oluşturmak' olduğu açıklandı.

Platformda fiziksel dünyada yapılması gereken işler öne çıkıyor. Örneğin bir yere gidip fotoğraf çekmek, paket almak veya teslim etmek, bir etkinliğe gidip not tutmak, bir dükkânın açık olup olmadığını kontrol etmek, bir restoran yemeğini tadıp yorum yapmak, bir toplantıya gidip yapay zekâ için rapor hazırlamak.

Sitenin ana sayfasında 'Yapay zekanın vücudunuza ihtiyacı var' yazıyor ve 'Yapay zeka çime dokunamaz. Siz dokunabilirsiniz' diye belirtiliyor. Ödemeler ise yine yapay zeka tarafından yapılıyor. Ödeme, görev devam ederken emanet hesabında tutuluyor ve tamamlandıktan sonra kripto para cinsinde yapılıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
