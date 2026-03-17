Faturayı Kadınlara Kesti! Yapay Zekanın Hedefindeki Meslek Grupları Açıklandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 07:51 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 07:53

ABD'de yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın tehdit ettiği meslek gruplarında çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, düşünce kuruluşları GovAI ve Brookings Enstitüsünden araştırmacılar, gelişen yapay zeka teknolojilerinin hangi meslek gruplarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen araştırma yaptı.

Araştırmada, ABD'de yapay zekanın risk teşkil ettiği işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınların oluşturduğu belirtilerek, otomasyonun yarattığı olumsuz etkilerin toplum genelinde dengeli bir şekilde dağılmadığına işaret edildi. Araştırmaya göre, çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan mütercim-tercümanlık mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilme olasılığı 'çok yüksek' bulundu. Çalışanların yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlarının da mesleklerinin yapay zeka yüzünden risk altına girme olasılığı 'yüksek' olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çalışanlarının yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zeka yüzünden tehlikeye girme olasılığı 'düşük' olarak değerlendirildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
