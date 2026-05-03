Amatör Lig'deki Motivasyon Konuşmasıyla Takımını Kenetledi: "Siz Zıkkımlanın Diye..."

Hakan Karakoca
03.05.2026 - 18:59

Bilecik 1. Amatör Lig play-off finali’nde şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan mücadele kapalı gişe atmosferde gerçekleşti.

Maç öncesinde Osmanelispor kaptanı Mete Aktemur’un soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması dikkat çekti. Aktemur’un, takımın 15 yıllık Bölgesel Amatör Lig’e yükselme hayalini vurguladığı sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Motivasyon konuşması sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Konuşma şampiyonluk getirdi.

Osmanelispor, normal ve uzatma süreleri 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
