Avrupa Voleybolunun Zirvesinde Türk Derbisi İçin Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sahaya Çıkıyor

Türk takımları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu başarı serisi ilk olarak 2011 yılında VakıfBank ile başladı. Sonraki yıllarda da Türk ekipleri kupayı domine etmeyi sürdürdü. VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olarak toplamda 6 kez zirveye çıkıp en fazla şampiyonluk yaşayan Türk kulübü oldu. Fenerbahçe 2012’de, Eczacıbaşı Dynavit ise 2015’te kupayı müzesine götürdü.

Bugün oynanacak VakıfBank–Eczacıbaşı Dynavit finaliyle birlikte Türk voleybolunun organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 9’a yükselecek.