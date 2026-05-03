Avrupa Voleybolunun Zirvesinde Türk Derbisi İçin Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank Sahaya Çıkıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 17:53

CEV Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı bu kez iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final’de rakiplerini eleyerek finale yükseldi ve şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım da şampiyonluklarına bir yenisini eklemek istiyor.

VakıfBank, yarı finalde A. Carraro Imoco’yu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi ve CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul’da kazanmayı hedefliyor. Sarı-siyahlı ekip, organizasyonda daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupaya uzanmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalde Savino Del Bene’yi 3-2 ile geçerek finale adını yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

İki takım ikinci kez finalde karşı karşıya geliyor.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 2022-2023 sezonundaki finalde kozlarını paylaşmış, mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank kupayı 6. kez müzesine götürmüştü.

Bu final aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk takımları finali olma özelliğini taşıyor.

Kadın voleybolunda 27. kupamız garanti...

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit’in finale yükselmesiyle birlikte CEV Şampiyonlar Ligi kupasının bu sezon da Türkiye’de kalması kesinleşti.

Türk voleybol kulüpleri uluslararası arenada önemli bir başarı grafiği ortaya koydu. Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi’nde 8’er kez zirveye çıkan temsilciler, CEV Kupası’nda 6, CEV Challenge Kupası’nda ise 4 şampiyonluk elde ederek toplamda 26 uluslararası kupa kazandı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. şampiyonluğumuzu bu gece kazanıyoruz.

Türk takımları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu başarı serisi ilk olarak 2011 yılında VakıfBank ile başladı. Sonraki yıllarda da Türk ekipleri kupayı domine etmeyi sürdürdü. VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olarak toplamda 6 kez zirveye çıkıp en fazla şampiyonluk yaşayan Türk kulübü oldu. Fenerbahçe 2012’de, Eczacıbaşı Dynavit ise 2015’te kupayı müzesine götürdü.

Bugün oynanacak VakıfBank–Eczacıbaşı Dynavit finaliyle birlikte Türk voleybolunun organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 9’a yükselecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
