Hull City Son Haftada Play-Off Biletini Aldı, Acun Ilıcalı Gözyaşlarını Tutamadı

Hull City Son Haftada Play-Off Biletini Aldı, Acun Ilıcalı Gözyaşlarını Tutamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 18:37

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin son haftasında Wrexham'la girdiği Play-Off mücadelesinden zaferle ayrıldı. Ligi altıncı bitirerek Play-Off mücadelesi vermeye hak kazanan Hull City'de Acun Ilıcalı'nın sevinci de kameralara yansıdı. Hull City'yi aldıktan sonra kulübün çehresini değiştiren Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.

Son haftada gelen Play-Off zaferi herkesi sevince boğdu.

Son haftada gelen Play-Off zaferi herkesi sevince boğdu.

Son haftaya Play-Off potasının dışında giren Hull City, rakibi Wrexham'ın Middlesbrough ile berabere kalmasının ardından büyük bir avantaj yakaladı. Bu avantajla evinde Norwich'i 2-1 yenerek altıncı sırayı alan Hull City, Play-Off'a katılmaya hak kazandı.

Maçın son düdüğünün ardından gözler Acun Ilıcalı'ya döndü.

Maçın son düdüğünün ardından gözler Acun Ilıcalı'ya döndü.

Acun Ilıcalı, Hull City'yi almasının ardından kulüpte büyük bir heyecan yaşanırken bu sezonki başarı Ilıcalı döneminin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Sergej Jakirovic'i teknik direktörlüğe getiren Acun Ilıcalı, transfer politikasıyla da taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. 

Maç sonunda kameraların döndüğü Acun Ilıcalı'nın sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
