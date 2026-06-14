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Türkiye’nin Kötü Turnuva Başlangıç Serisi 2026 Dünya Kupası’nda da Devam Etti

Türkiye’nin Kötü Turnuva Başlangıç Serisi 2026 Dünya Kupası’nda da Devam Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 11:33
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A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika’nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası’na Avustralya yenilgisiyle başladı. İlk maçtan aldığı mağlubiyetle üst tur şansını zora sokan Türkiye, daha önce katıldığı 8 büyük turnuvaya yalnızca 1 kez galibiyetle başladı. Millî Takım, dünya üçüncüsü olduğumuz 2002 Dünya Kupası’na da Brezilya’ya 2-1 yenilerek başlamıştı.

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Günlerdir büyük merakla beklenen Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğu hayal kırıklığıyla başladı.

Günlerdir büyük merakla beklenen Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğu hayal kırıklığıyla başladı.

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Montella’nın tercihlerinin sorgulandığı maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Grupta “en kolay 3 puan” olarak görülen maçta alınan yenilgi, üst tur şansını da zora soktu.

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın turnuva başlangıçlarındaki kötü istatistiği bu maçta da devam etti.

Millî Takım, dünya üçüncüsü olarak tamamladığımız 2002 Dünya Kupası’na ve Avrupa üçüncüsü olduğumuz 2008 Avrupa Şampiyonası’na da yenilgiyle başlamıştı.

Türkiye’nin kötü turnuva başlangıçları

Türkiye’nin kötü turnuva başlangıçları

  • 1954 Dünya Kupası: Almanya 4-1 Türkiye

  • Euro 1996: Türkiye 0-1 Hırvatistan

  • Euro 2000: Türkiye 1-2 İtalya

  • 2002 Dünya Kupası: Brezilya 2-1 Türkiye

  • Euro 2008: Portekiz 2-0 Türkiye

  • Euro 2016: Türkiye 0-1 Hırvatistan

  • Euro 2020: Türkiye 0-3 İtalya

  • Euro 2024: Türkiye 3-1 Gürcistan

  • 2026 Dünya Kupası: Avustralya 2-0 Türkiye

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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