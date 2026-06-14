Türkiye’nin Kötü Turnuva Başlangıç Serisi 2026 Dünya Kupası’nda da Devam Etti
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A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika’nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası’na Avustralya yenilgisiyle başladı. İlk maçtan aldığı mağlubiyetle üst tur şansını zora sokan Türkiye, daha önce katıldığı 8 büyük turnuvaya yalnızca 1 kez galibiyetle başladı. Millî Takım, dünya üçüncüsü olduğumuz 2002 Dünya Kupası’na da Brezilya’ya 2-1 yenilerek başlamıştı.
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Günlerdir büyük merakla beklenen Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğu hayal kırıklığıyla başladı.
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Türkiye’nin kötü turnuva başlangıçları
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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