Türkiye’nin Kötü Turnuva Başlangıç Serisi 2026 Dünya Kupası’nda da Devam Etti

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Montella’nın tercihlerinin sorgulandığı maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Grupta “en kolay 3 puan” olarak görülen maçta alınan yenilgi, üst tur şansını da zora soktu.

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın turnuva başlangıçlarındaki kötü istatistiği bu maçta da devam etti.

Millî Takım, dünya üçüncüsü olarak tamamladığımız 2002 Dünya Kupası’na ve Avrupa üçüncüsü olduğumuz 2008 Avrupa Şampiyonası’na da yenilgiyle başlamıştı.