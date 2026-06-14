Senin En Titiz Olduğun Konu Ne?
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Herkesin titiz olduğu bir konu ve gizli olmazsa olmaz kuralları vardır. Kimisi için bu bir yemek yeme şekli, kıyafeti, evin düzeni ya da çalışma şekli bile olabilir. Belki şu ana kadar kendi gizli kurallarını keşfetmemiş bile olabilirsin. İşte şimdi senin en titiz olduğun konuyu beraber bulacağız.
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1. Güne başlarken olmazsa olmazın hangisine daha yakın?
2. Gün içinde kombinini beğenmek moralini gerçekten etkiler mi?
3. Peki ev yeterince temiz ve düzenli değilse bu seni etkiler mi?
4. Çalışman ya da odaklanman için ortamın nasıl olması gerekir?
5. Bunlardan hangisi senin evinde olsun isterdin?
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6. Yemek düzenin nasıldır? Ayaküstü atıştırıp geçer misin yoksa biraz düzen ister misin?
7. Çamaşır konusunda nasılsın?
8. İşte son soru! Bu alanlardan hangisinde bulunmayı daha çok seversin?
Sen en çok evine titizleniyorsun!
Sen en çok mutfağına titizleniyorsun!
Sen en çok kıyafetlerine titizleniyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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