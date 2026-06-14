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Senin En Titiz Olduğun Konu Ne?

etiket Senin En Titiz Olduğun Konu Ne?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 11:31
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Herkesin titiz olduğu bir konu ve gizli olmazsa olmaz kuralları vardır. Kimisi için bu bir yemek yeme şekli, kıyafeti, evin düzeni ya da çalışma şekli bile olabilir. Belki şu ana kadar kendi gizli kurallarını keşfetmemiş bile olabilirsin. İşte şimdi senin en titiz olduğun konuyu beraber bulacağız.

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1. Güne başlarken olmazsa olmazın hangisine daha yakın?

2. Gün içinde kombinini beğenmek moralini gerçekten etkiler mi?

3. Peki ev yeterince temiz ve düzenli değilse bu seni etkiler mi?

4. Çalışman ya da odaklanman için ortamın nasıl olması gerekir?

5. Bunlardan hangisi senin evinde olsun isterdin?

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6. Yemek düzenin nasıldır? Ayaküstü atıştırıp geçer misin yoksa biraz düzen ister misin?

7. Çamaşır konusunda nasılsın?

8. İşte son soru! Bu alanlardan hangisinde bulunmayı daha çok seversin?

Sen en çok evine titizleniyorsun!

Senin titizlik radarın en çok yaşadığın alanın genel havasında çalışıyor. Evin dağınık, kalabalık ya da gözü yoran bir hale geldiğinde bunu hemen fark ediyorsun. Çünkü senin için ev sadece oturulan bir yer değil günün sonunda gerçekten nefes aldığın alan. Ortam toparlanınca sanki zihnin de biraz toparlanıyor. Kısacası sen evin enerjisini önemseyen şurayı iki dakikada düzelteyim de içim rahat etsin insanısın.

Sen en çok mutfağına titizleniyorsun!

Senin için mutfak evin en önemli alanlarından biri. Tezgahın temiz olması, bardakların hazır durması, yemek hazırlarken her şeyin elinin altında olması sana iyi geliyor. Çünkü sen sadece görüntüye değil pratikliğe ve hijyene de önem veriyorsun. Mutfak düzenliyse günün akışı da daha kolay ilerliyor gibi hissediyorsun. Senin titizliğin biraz da hayatı kolaylaştırma meselesi temiz, hazır ve kullanışlı bir mutfak sana küçük bir oh dedirtiyor.

Sen en çok kıyafetlerine titizleniyorsun!

Senin titizliğin en çok kıyafetlerinde ve kişisel görünümünde kendini belli ediyor. Üstündeki parçanın içine sinmesi, temiz ve düzgün durması, seni rahat hissettirmesi senin için gerçekten önemli. Kırışıklık, leke, kötü duran bir kombin ya da rahatsız bir kumaş gün içinde aklının bir köşesinde kalabilir. İyi hissettiren bir kıyafet ise modunu yükseltir güne daha hazır başlamanı sağlar.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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