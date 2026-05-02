Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Nefes Kesen Haftada Play-Off Biletini Cebine Koydu

Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Nefes Kesen Haftada Play-Off Biletini Cebine Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 16:30

İngiltere'de Championship'te son hafta büyük bir heyecana sahne oldu. Neredeyse dakika dakika Play-Off heyecanı yaşanan ligde Hull City, büyük bir mucizeye imza atarak Play-Off potasında olacağı sonucu elde etti. 

Jakirovic'in öğrencileri ev sahibi oldukları maçta geriye düşseler de üç puanı aldılar ve Play-Off biletini ceplerine koydular.

Son haftaya Play-Off dışında girdiler.

Son haftaya Play-Off dışında girdiler.

Hull City, 45. hafta maçları tamamlandığında 70 puanla 7. sıradaydı. Wrexham ise aynı puanla Play-Off hattı içinde bulunuyordu. 

Wrexham evinde Middlesbrough'yu ağırlarken Hull City de evinde Norwich ile karşılaştı.

Heyecan dakika dakika yaşandı.

Heyecan dakika dakika yaşandı.

İki takım da 1-0 geriye düşerken heyecan da arttı. İki takımın da yenilmesi halinde yine bileti alacak olan takım Wrexham oluyordu. 

Ancak daha sonra Wrexham 2-1 öne geçerken Hull City 1-1 eşitliği sağladı. Bu skor da Hull City'yi hattın dışında tutuyordu. 

Ancak 43'te Middlesbrough eşitliği yakaladı ve maç 2-2 oldu. İki takım da 71 puana çıkarken bu sonuç da Wrexham lehineydi.

Beklenen gol takımın yıldızından geldi.

Beklenen gol takımın yıldızından geldi.

Bu maça kadar 16 gole imza atan Oliver McBurnie, önce penaltıdan eşitliği sağlayan golü ardından da 67'de takımını öne geçiren golü attı. 

Bu skor Hull City'ye yararken iki takım taraftarı da heyecanla son düdüğe kadar iki maçın da skorunu takip ettiler. 

Wrexham maçta başka gol bulamadı. Hull City ise sahadan üç puanla ayrıldı. Bu skorlar 73 puanla Hull City altıncı yaparken 71 puanda kalan Wrexham yedinci olarak Play-Off şansını kaybetti. 

Acun Ilıcalı'nın Sergej Jakirovic'i takımın başına getirmesiyle birlikte çıkışa geçen Hull City, önemli bir sonuca imza atarak Premier Lig şansını devam ettirdi.

Coventry ve Ipswich Town direkt olarak Premier Lig'e çıkarken, Milwall, Southampton, Middlesbrough ve Hull City bu haftaki sonuçların ardından Play-Off'a kalmış oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
