Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City Nefes Kesen Haftada Play-Off Biletini Cebine Koydu

Bu maça kadar 16 gole imza atan Oliver McBurnie, önce penaltıdan eşitliği sağlayan golü ardından da 67'de takımını öne geçiren golü attı.

Bu skor Hull City'ye yararken iki takım taraftarı da heyecanla son düdüğe kadar iki maçın da skorunu takip ettiler.

Wrexham maçta başka gol bulamadı. Hull City ise sahadan üç puanla ayrıldı. Bu skorlar 73 puanla Hull City altıncı yaparken 71 puanda kalan Wrexham yedinci olarak Play-Off şansını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın Sergej Jakirovic'i takımın başına getirmesiyle birlikte çıkışa geçen Hull City, önemli bir sonuca imza atarak Premier Lig şansını devam ettirdi.

Coventry ve Ipswich Town direkt olarak Premier Lig'e çıkarken, Milwall, Southampton, Middlesbrough ve Hull City bu haftaki sonuçların ardından Play-Off'a kalmış oldu.