article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF 1.Lig'de Bir Süper Lig Bileti Daha Sahibini Buldu: Amedspor Süper Lig'de!

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 18:07

Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor olurken ikinci bilet için kıyasıya rekabet son haftaya kadar devam etti. Esenler Erokspor ve Amedspor'un karşılıklı hatalarla son haftaya kadar taşıdığı yarışa Çorum FK da dahil oldu. 

Bugün aynı saatte oynanan maçlarda üç takım da Süper Lig için son kozlarını oynadılar. Üç 90 dakikadan çıkan sonuçlar Amedspor'u Süper Lig'e taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geriden gelip Süper Lig kapısını zorladılar.

Çorum FK, sezona teknik direktörlük koltuğunda Tahsin Tam ile başladı. Üst üste iki hafta puan kaybının ardından Çağdaş Çavuş'a teslim edilen koltuk yine başarı getirmedi. Daha sonra ligin tecrübeli isimlerinden Hüseyin Eroğlu ile anlaşan Çorum FK, başarıyı Uğur Uçar'la yakaladı. Genç teknik adamla 7 maç üst üste kazanan Çorum FK, 12 maçta sadece 1 yenilgi alarak Süper Lig şansını normal sezonda son haftaya kadar taşıdı. 

Ancak bugünkü Erzurumspor galibiyeti onları ancak 73 puana taşıdı ve ligi 4. sırada tamamladılar.

Esenler Erokspor son haftalarda avantaj tepti.

Osman Özköylü ile başarılı bir sezon geçiren Esenler Erokspor, son 8 haftada iki beraberlik üç mağlubiyet alarak büyük bir avantaj kaybetti. 

Amedspor ile ikinci bilet için çekişen Erokspor sondan bir önceki hafta Sarıyer deplasmanında kaybedince son haftaya büyük avantaj kaybıyla girdi. 

Evinde Pendikspor ile oynayan Erokspor istediği sonucu alamayarak Süper Lig şansını Play-Off'a bıraktı.

Amedspor'dan tarihi başarı.

Ligde teknik direktör konusunda sorunlar yaşayan bir diğer takım da Amedspor'du. 

Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu ve Mesut Bakkal ile Süper Lig bileti için yarışan Amedspor, son hafta 10 kişilik Sakaryaspor'u yenemeyince şansını son haftaya bırakmıştı. 

Son beş haftada bir mağlubiyet iki beraberlik alan Amedspor'da yönetim çareyi Mesut Bakkal'ı göndermekte buldu. Amedspor ligin son maçına Sertaç Küçükbayrak ile çıktı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Amedspor erken bir şekilde geriye düşse de Hasan Ali Kaldırım, Diagne ve Dia Saba ile goller buldu ve 49. dakikada skoru 3-2'ye getirerek maç içinde Süper Lig için büyük bir avantaj yakaladı. 

80. dakikada gelen Atakan Çankaya golü ise Amedspor cephesinde şok etkisi yarattı. 3-3'e gelen maçta büyük bir heyecan yaşandı. 

İlerleyen dakikalar iki takım için de büyük bir strese sahne oldu. Stresli dakikaların sonunda Süper Lig biletini alan ise diğer maçta Erokspor lehine bir gelişme olmadığı için Amedspor oldu.

Erokspor 7 dakikalık uzatmada gol bulamazken, Amedspor 11 dakikalık uzatmada skoru korumayı başardı.

Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Amedspor direkt olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilerken, üçüncü sıradaki Esenler Erokspor direkt olarak Play-Off finaline çıktı. 

Play-Off için ise büyük bir yarış gözlenirken Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü 4,5,6 ve 7. sıraları alarak Play-Off oynamaya hak kazandı. 

Keçiörengücü, ligde kalmayı garantileyen Ümraniyespor'u deplasmanda 4-1 yenerek 60 puana yükseldi, Bandırmaspor ise Sivasspor'u 1-0 yenmesine rağmen puanını 60 yapsa da 8. sırada kalarak Play-Off dışında kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
32
25
19
6
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın