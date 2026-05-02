Bir İçerik Üreticisi 2000'li Yılların İkonik Cep Telefonlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2026 - 20:31

Teknoloji son 20 yılda akılalmaz bir hızla ilerledi. Öyle ki her yeni teknoloji günlük hayatımızı tamamen değiştiriyor. Bu değişimden en çok etkilenen ise cep telefonları oldu. İlk başta yalnızca biriyle kontörümüz yettiğinde iletişim kurduğumuz araçlarken günümüzde bankacılıktan alışverişe her işimizi cep telefonları ile hallediyoruz. Artık cep telefonları bir araç değil, temel ihtiyaç. 

Bir içerik üreticisi 2000'li yılların ikonik cep telefonlarını paylaştı. Bir nesil, paylaşılan cep telefonlarıyla kendi gençliğine gitti.

Videodaki telefon modelleri ve çıkış yılları;

  • Nokia 6820 – 2004 (Kanat gibi açılan klavye)

  • Nokia N90 – 2005 (Video kamera gibi dönen ekran)

  • Nokia N95 – 2007 (Çift yönlü sürgülü efsane)

  • Nokia 8800 Sirocco – 2006 (Paslanmaz çelik lüks seri)

  • Nokia N97 mini – 2009 (Dokunmatik ve yan sürgülü)

  • Nokia 6110 Navigator – 2007 (GPS odaklı sürgülü)

  • Nokia N91 – 2006 (Dahili hard diskli müzik telefonu)

  • Nokia E7 – 2011 (İş odaklı geniş klavyeli)

  • Nokia 6700 Slide – 2010 (Renkli alüminyum gövde)

  • Sony Ericsson W910i – 2007 (İkonik Walkman serisi)

  • Samsung SGH-X830 – 2006 (MP3 çalar tasarımlı 'Blush')

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
