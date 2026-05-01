14 Saatte 5 Ülke Gezdiği Bir Tura Çıkan IShowSpeed Canlı Yayında Bayıldı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 23:55

IShowSpeed, internet dünyasının son yıllarda gördüğü en hızlı büyüyen ve en 'çılgın' içerik üreticilerinden biri. Kendisi sadece oyun oynamıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanını gezerek binlerce hayranıyla sokaklarda bir araya geliyor ve bu anları canlı yayında milyonlara izletiyor.

IShowSpeed 14 saat içinde 5 ülke gezdiği tur yayınına dayanamadı. Saint Martin’de baygınlık geçiren IShowSpeed'in o anları da canlı yayına yansıdı.

Peki bu yayın tam olarak ne yayınıydı?

Bu yayın, Speed'in '24 saatte en fazla ülke gezme' veya kısa sürede çok fazla bölgeyi ziyaret etme gibi rekor denemelerini içeren, aşırı yüksek tempolu bir dünya turu konseptlerinden biri. Bu tur kapsamında özel jetiyle ülkeden ülkeye uçuyor, her indiği yerde sadece birkaç saat kalıp o bölgenin kültürüyle (veya genellikle hayran izdihamıyla) etkileşime giriyor. 

Ancak bu tempo, videoda gördüğün gibi hem fiziksel olarak onu tükenme noktasına getiriyor hem de gittiği her yerde binlerce kişinin üzerine çullanmasıyla büyük güvenlik riskleri oluşturuyor. Saint Martin'deki o anlar da, 14 saat içinde 5 ülke gezmek gibi insan vücudunu aşırı zorlayan bir maratonun ve kontrolsüz kalabalık baskısının bir sonucu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
